«الشراع» يحصل على التصنيف الماسي للمباني الذكية



حقق مبنى «الشراع»، المقر الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، التصنيف الماسي المعتمد ضمن برنامج «سباير™ للمباني الذكية»، الذي طورته منظمة «يو إل سولوشنز» العالمية، بالتعاون مع «رابطة قطاع الاتصالات»، ليصبح أول مبنى في العالم يحصل على هذا التصنيف المرموق، الذي يعد أعلى تصنيف في برنامج «سباير للمباني الذكية» وعلامة «يو إل المعتمدة». ويؤكد هذا الإنجاز ريادة الهيئة الاستراتيجية في البنية التحتية الذكية والمرنة، وتكامل أنظمة المبنى في مجالات الطاقة والحياة وسلامة العقار والصحة والرفاهية والأمن السيبراني والاتصال والاستدامة.

ويعتبر «الشراع» أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED» «فئة الإنشاءات الجديدة»، محققاً المستوى البلاتيني من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء «USGBC».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يعكس مبنى «الشراع» الذي دشنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النموذج العالمي لإمارة دبي في استشراف المستقبل عبر حلول مبتكرة وذكية ومتكاملة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، للارتقاء بالرفاهية وجودة الحياة. ويعتبر «الشراع» أيقونة معمارية عالمية، تجسد ريادة دبي في الابتكار والاستدامة وكفاءة الطاقة والتحول الرقمي وتميز العمليات. ويمثل حصول المبنى على التصنيف الماسي المعتمد ضمن برنامج «سباير للمباني الذكية» المستوى العالي من النضج والأداء والقدرات التي يتمتع بها نموذج «الشراع» الملهم والمتطور والمعتمد على البيانات والتحليلات والأتمتة لتحسين كفاءة العمليات، والتكاليف المرتبطة بشاغلي المبنى، وتعزيز الجاهزية لاستثمار فرص المستقبل، وصناعة نماذج جديدة للتنمية المستدامة وتنافسية العمل الحكومي».

ويعكس حصول مبنى «الشراع» على التصنيف الماسي تطور منظومات إدارة الطاقة والأتمتة في المبنى، ومرونة بنيته التحتية الخاصة بالاتصال، وقوة حوكمة الأمن السيبراني، وتكامل عملياته القائمة على البيانات. ويعتمد المبنى على أنظمة تتمتع بمستويات عالية من الأتمتة لجمع بيانات الطاقة وتحليلها، ورفع كفاءة استهلاكها، كما حقق المبنى درجات ضمن الأفضل في فئته في معايير رئيسية، شملت الاستجابة للطلب وموارد الطاقة الموزعة، وحوكمة الأمن السيبراني وإدارة الأصول، وأمن الاتصال. وأشاد التقييم أيضاً بتوظيف المبنى تقنية التوأم الرقمي، التي تدمج نمذجة معلومات البناء وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات، إلى جانب قدراته في المراقبة التنبؤية، والإدارة الذكية للمباني.