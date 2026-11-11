جائزة الإمارات للتعليم العالي تستقطب 1300 ترشيح في دورتها الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد طلبات الترشح لـ«جائزة الإمارات للتعليم العالي» بلغ 1300 طلب، قدّمتها 59 جامعة، بالإضافة إلى جهات بحثية، وعدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في الوقت الذي قررت فيه الوزارة تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للدورة الأولى من الجائزة حتى 27 نوفمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات الراغبة في المشاركة، وتشجيع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على تقديم ترشيحاتها في مختلف فئات الجائزة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الاهتمام الذي حظيت به الجائزة منذ إطلاقها، وما شهدته من تفاعل من الجامعات والمؤسسات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس حرصها على عرض تجاربها وإنجازاتها في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، والاستفادة من الجائزة للتعريف بالمشاريع والمبادرات التي أسهمت في تطوير أدائها.

وتعد الجائزة مبادرة وطنية أطلقتها الوزارة مطلع العام 2026، برعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بهدف تكريم التميز والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وتسليط الضوء على النماذج الرائدة التي تسهم في بناء منظومة تعليم عالٍ مستقبلية، تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.

وفي هذا الصدد، أكدت فاطمة الحوطي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الترشيحات المسجلة حتى الآن يعكس الزخم الذي أحدثته الجائزة في أوساط التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن مشاركة 59 جامعة وعدد من المؤسسات الأخرى في الدورة الأولى للجائزة تمثل مؤشراً إيجابياً على اهتمام القطاع بالمبادرات التي تتيح إبراز الإنجازات وتبادل التجارب الناجحة.

نجاح

وقالت: «يسعدنا هذا الإقبال من قبل مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني، والجهات البحثية، والمؤسسات المعنية، على جائزة الإمارات للتعليم العالي في دورتها الأولى، الأمر الذي يعكس حجم الجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في تطوير برامجها ومشاريعها البحثية ومبادراتها المبتكرة. ونأمل أن تسهم الجائزة في التعريف بهذه الإنجازات، وإتاحة الفرصة للاستفادة من التجارب المتميزة وتعميم الممارسات الناجحة».

وأضافت فاطمة الحوطي: «نشجع الجامعات والمؤسسات التي لم تشارك بعد على الاستفادة من تمديد فترة استقبال الطلبات حتى 27 نوفمبر الجاري، والاطلاع على فئات الجائزة ومعاييرها، وتقديم ترشيحات تعكس ما حققته من إنجازات. كما ندعو المؤسسات المشاركة إلى تشجيع طلبتها وأعضاء هيئات التدريس لديها والباحثين على التقدم للفئات المخصصة لهم، فكل تجربة ناجحة أو مشروع مبتكر يستحق أن تتاح له الفرصة للتعريف به وإبراز أثره».

وتسعى الجائزة إلى تشجيع التنافس الإيجابي بين مؤسسات التعليم العالي، وتحفيزها على تطوير أدائها، وتعزيز جودة برامجها ومخرجاتها التعليمية والبحثية، إلى جانب تسليط الضوء على إسهامات الطلبة والأكاديميين والشركاء في تطوير القطاع.

فئات متنوعة للاحتفاء بالإنجازات

وتضم «جائزة الإمارات للتعليم العالي» 4 فئات رئيسية تتفرع عنها 18 فئة فرعية، تشمل «الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني الرائدة»، و«مشاريع التعليم العالي التحولية»، و«رواد التعليم العالي»، و«شركاء التعليم العالي المؤثرون».

ويمكن للمؤسسات والطلبة والأكاديميين والباحثين والشركاء التقديم على فئات الجائزة، وفق معايير ومتطلبات محددة لكل فئة، بما يضمن تنوع الترشيحات وإبراز الإنجازات في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والشراكات المؤثرة.

وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوتها إلى مؤسسات التعليم العالي والجهات البحثية والمؤسسات المؤهلة للمشاركة في الجائزة، والاستفادة من تمديد فترة استقبال الطلبات، مؤكدة أهمية الاطلاع على شروط الترشح ومعايير التقييم، واختيار الفئات المناسبة للإنجازات والمشاريع المراد ترشيحها، عبر صفحة الجائزة على موقع الوزارة الإلكتروني www.mohesr.gov.ae.

وأشارت إلى أنها تواصل جهودها للتعريف بالجائزة والتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية، بهدف توسيع المشاركة واستقطاب المزيد من الترشيحات النوعية، حيث عقدت سلسلة ورش عمل توعوية، حضرها العشرات من ممثلي مؤسسات التعليم العالي.