هزاع بن زايد يطلع على مستجدات خطة العين العمرانية 2040





اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، خلال لقائه وفداً من بلدية مدينة العين ومركز التخطيط العمراني والتراخيص بدائرة البلديات والنقل، على مستجدات إعداد خطة العين العمرانية 2040، وتوجّهاتها الاستراتيجية لدعم التنمية العمرانية المستدامة في المنطقة والارتقاء بجودة الحياة فيها. واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى عرض تناول أبرز مخرجات الخطة والتوجّهات المقترحة للنمو العمراني المستقبلي، إلى جانب مسودة خطة وسط مدينة العين، وما تتضمّنه من رؤى تخطيطية وتصميمية ومشاريع ومبادرات تطويرية. وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية تبنّي نهج تخطيط عمراني متكامل يواكب احتياجات منطقة العين وتطلّعات أهلها، ويحافظ على هويتها الثقافية ومقوّماتها الطبيعية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزّز جودة الحياة. كما اطّلع سموه على نتائج التنسيق بين الجهات المعنية وأبرز مقترحاتها وتوصياتها، ومخرجات استبيان خطة العين العمرانية ومؤشرات المشاركة المجتمعية فيه، وما أظهره من تطلّعات وأولويات تتصل بمستقبل التنمية العمرانية على مستوى المنطقة. وأشار سموه إلى أهمية إشراك المجتمع في تحديد أولويات التنمية العمرانية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحويل الرؤى والتوجّهات التخطيطية إلى مشاريع ذات أثر مجتمعي ملموس، بحيث تلبي احتياجات السكان وتدعم النمو المتوازن في المنطقة. وتناول اللقاء أولويات النمو العمراني وكفاءة استخدام الأراضي، والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب مراحل استكمال الخطة والجدول الزمني المقترح، والأولويات والقرارات اللازمة للمضي قُدماً في إعدادها وتنفيذها. ومن جانبهم، أكّد أعضاء وفد بلدية مدينة العين ومركز التخطيط العمراني والتراخيص التزام الجهات المعنية بمواصلة العمل على تطوير الخطة ووضع برامج زمنية محددة لتنفيذها، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة في منطقة العين، معربين في الوقت نفسه عن شكرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل لجهود تطوير منطقة العين في مختلف المجالات. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين؛ وراشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين؛ وعبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل؛ وعدد من المسؤولين.