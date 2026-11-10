مقر المؤثرين ويوتيوب يتعاونان في إطلاق حاضنة إقليمية تضاعف عوائد أعمال صناع المحتوى



أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، عن تعاون استراتيجي مع YouTube، لإطلاق أول حاضنة إقليمية لتمكين صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مضاعفة عوائد أعمالهم من خلال YouTube Shopping.

وعلى مدى السنتين المقبلتين ستقدم YouTube سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة (ماستر كلاس) الأول من نوعه لصناع المحتوى في المنطقة، عبر أكاديمية YouTube، لتدريب أكثر من 1000 صانع محتوى على أفضل الممارسات والأدوات التي تمكنهم من اعتماد YouTube Shopping كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل.

تفاصيل بناءة

كما تتضمن المبادرة الجديدة تجربة مميزة لـ YouTube Shopping خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027، في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

ومنذ إطلاقها العام الماضي، دربت أكاديمية YouTube أكثر من 5000 صانع محتوى.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق YouTube برنامج YouTube Shopping للتسويق بالعمولة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، والذي يتيح لصناع المحتوى إضافة المنتجات مباشرة إلى مقاطع الفيديو ومقاطع Shorts والبث المباشر، والحصول على عمولات عند إتمام عمليات الشراء، وذلك بالتعاون مع أمازون كأول شريك للتسويق بالعمولة، على أن يتوسع البرنامج قريباً ليشمل المزيد من منصات التجارة الإلكترونية.

ويأتي التعاون مع YouTube امتداداً لجهود مقر المؤثرين في بناء منظومة متكاملة تدعم صناع المحتوى، من خلال ربطهم بالمنصات العالمية ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتوسيع أعمالهم، والاستفادة من الفرص الكبيرة في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والأعمال وتحقيق الدخل المستدام.

آفاق

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب الرئيس التنفيذي لقمة المليار متابع، أن تعاون مقر المؤثرين مع YouTube في تقديم الماستر كلاس الخاص بـYouTube Shopping يمثل خطوة مهمة نحو تمكين صناع المحتوى من الاستفادة من تطورات التجارة الإلكترونية، بما يساعدهم على تحويل تفاعل جماهيرهم إلى فرص اقتصادية ملموسة.

وقالت: «يعكس هذا التعاون حرص مقر المؤثرين على بناء علاقات استراتيجية مع المنصات العالمية الرائدة، وتوفير أدوات وحلول جديدة لصناع المحتوى في المنطقة تساعدهم على تطوير أعمالهم، والاستفادة من التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو المستدام وتحقيق الدخل».

جهود وامتداد

من جانبه، قال جافيد أصلانوف، رئيس YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا توسيع تعاوننا المستمر مع مقر المؤثرين، ضمن أكاديمية YouTube، لتقديم ماستر كلاس هو الأول من نوعه لصناع المحتوى في المنطقة، يتعرفون من خلاله على كيفية الاستفادة القصوى من برنامج YouTube Shopping للتسويق بالعمولة. ويمنح هذا البرنامج صناع المحتوى وسيلة عملية إضافية لتطوير أعمالهم، كما يتيح للعلامات التجارية فرصة التواصل مع جماهير شديدة التفاعل».

وأضاف: «يأتي الماستر كلاس اليوم امتداداً لجهودنا المشتركة مع مقر المؤثرين لتمكين الجيل القادم من صناع المحتوى في المنطقة، بما يضمن لهم امتلاك الأدوات والقدرات اللازمة لتحويل شغفهم إلى مسيرة مهنية مزدهرة وطويلة الأمد على YouTube».

ويمكن لصناع المحتوى المؤهلين الآن إضافة المنتجات إلى مقاطع الفيديو ومقاطع Shorts والبث المباشر، والحصول على عمولات عند شراء المشاهدين لهذه المنتجات.

ويستفيد YouTube Shopping من تقنيات الذكاء الاصطناعي من Google للتعرف تلقائياً على المنتجات الظاهرة في مقاطع الفيديو واقتراح إضافتها، بما يوفر على صناع المحتوى ساعات من العمل اليدوي.

كما بات بإمكان مشاهدي YouTube عبر أجهزة التلفزيون مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الظاهر على الشاشة باستخدام هواتفهم لإتمام عمليات الشراء فوراً.

ويعكس إطلاق YouTube Shopping في المنطقة تنامي دور المحتوى الرقمي في التأثير على قرارات التسوق، إذ تشير البيانات إلى أن المستخدمين حول العالم يشاهدون أكثر من 40 مليار ساعة من المحتوى المرتبط بالتسوق على منصة YouTube سنوياً.

وتشير نتائج استطلاع أجرته Kantar إلى أن 94 % من المشاهدين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات والسعودية يرون أن YouTube يوفر أفضل محتوى متعلق بالتسوق، كما أفاد 86 % بأن المنصة تضم صناع المحتوى الأكثر موثوقية في تقديم توصيات المنتجات أثناء التسوق.

وتؤكد هذه المؤشرات الفرص المتاحة أمام صناع المحتوى للاستفادة من أدوات التجارة الرقمية، وتطوير نماذج أعمال تجمع بين الإبداع والتفاعل مع الجمهور وتحقيق العائد الاقتصادي، بما يدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في المنطقة.