«لديّ حلم».. مخطوطة نائمة منذ 60 عاماً في مزاد الـ10 ملايين دولار





بعد أكثر من ستة عقود على واحدة من أشهر اللحظات في التاريخ الأميركي، تعود حكاية خطاب غيّر الوعي الإنساني إلى الواجهة، مع ظهور مسودة نادرة كتبها الناشط الحقوقي مارتن لوثر كينغ الابن بخط يده، وظلت منسية في درج مكتب أحد مساعديه منذ عام 1966، من دون أن يدرك أحد القيمة التاريخية التي تختزنها صفحاتها السبع.

ليلة استثنائية

تحمل المخطوطة أسرار التحضير لخطاب «لديّ حلم»، الذي ألقاه كينغ في 28 أغسطس 1963 أمام مئات الآلاف في واشنطن، خلال مسيرة تاريخية طالبت بإنهاء التمييز العنصري وترسيخ المساواة. ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، تستعد دار كريستيز لعرض الوثيقة في مزاد خلال يناير المقبل، وسط تقديرات بأن يتجاوز ثمنها 10 ملايين دولار.

أسرار الكلمات

ليست هذه الأوراق مجرد مسودة عابرة، بل النسخة النهائية الوحيدة المعروفة للخطاب المكتوبة بالكامل بخط يد كينغ. وتكشف الصفحات السبع، المدونة بالحبر الأزرق، عن رحلة شاقة من التفكير والتنقيح، إذ تتخللها تعديلات تعكس عناية استثنائية بكل كلمة وتعبير، قبل أن تتحوّل الأفكار إلى خطاب هزّ أرجاء الولايات المتحدة.

حلم مرتجل

ومن أكثر أسرار المخطوطة إثارة أن العبارة التي حملت الخطاب اسمه، «لديّ حلم»، لا تظهر بين سطورها؛ فقد اختار كينغ ارتجال هذا المقطع أثناء إلقائه كلمته أمام الحشود، بعدما استبعده من النسخة المكتوبة لضيق الوقت. وفي المقابل، احتفظت الصفحات بالخاتمة الشهيرة «تحررنا أخيراً»، التي أصبحت من أبرز العبارات المرتبطة بنضال الحقوق المدنية.

ساعات التنقيح

ويُرجح أن كينغ كتب المسودة ليلة 27 أغسطس، داخل جناحه بفندق ويلارد في واشنطن، بعد أيام من تبادل الأفكار مع مساعديه ومستشاريه. وتكشف التعديلات الدقيقة عن حرصه على انتقاء المفردات، ففي إحدى الصفحات شطب تعبيرين قبل أن يستقر على كلمة «التدرج» لوصف بطء مسار التغيير، في دلالة على اهتمامه بأدق التفاصيل اللغوية.

حكاية منسية

أما رحلة الوثيقة إلى الظهور، فتبدأ من مكتب إدوارد تي كلايتون، أحد أقرب مساعدي كينغ، الذي توفي عام 1966. فقد عثرت زوجته زيرنونا كلايتون على الأوراق في أواخر التسعينات، داخل ظرف يحمل كلمة «خطاب»، لكنها لم تدرك حينها أهميتها التاريخية، فأعادتها إلى الدرج، لتظلّ بعيدة عن الأنظار عقوداً أخرى.

إرث إنساني

واليوم، تقرر كلايتون، البالغة 96 عاماً، إخراج المخطوطة من عزلتها وإتاحتها للجمهور، مؤكدة أن زوجها كان يحتفظ بكل شيء. وستذهب عائدات بيعها إلى أعمال خيرية، من بينها دعم مشروع متحف يوثق مسيرتها في الحقوق المدنية والإعلام والعمل المجتمعي، لتتحول الوثيقة من ذكرى شخصية إلى إرث يخدم الأجيال المقبلة.

قيمة تاريخية

ووصف بيتر كلارنيت، المتخصص في المخطوطات لدى دار كريستيز، الوثيقة بأنها أهم مخطوطة تعامل معها خلال مسيرته المهنية. ويرى باحثون أنها تمنحهم فرصة نادرة للاقتراب من اللحظات التي تشكلت فيها كلمات كينغ، وفهم كيف تحولت أفكاره ومراجعاته إلى خطاب تجاوز حدود زمانه ومكانه.

ذاكرة لا تنطفئ

وهكذا تعود 7 صفحات ظلّت حبيسة درج لأكثر من 60 عاماً، حاملة بين تعديلاتها قصة خطاب لم تكتبه الكلمات وحدها، بل صنعته أحلام المساواة ونداء الحرية. فكم من أسرار التاريخ لا تزال نائمة في الأدراج، تنتظر لحظة تخرج فيها إلى النور؟