نهيان بن مبارك: مهرجان التسامح ينقل التجربة الإماراتية للعالم



أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن المهرجان الوطني للتسامح في نسخته الثامنة تجسيد حي للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من دولة الإمارات واحة عالمية للتسامح، ومنطلقاً راسخاً للتعايش والوئام بين مختلف الثقافات والشعوب، وإن اختيار شعار «نماء وانتماء» هذا العام يعكس عمق جذورنا، وثقتنا الثابتة بأن قوتنا تكمن في وحدتنا وتماسكنا ومشاركتنا الإنسانية مع العالم، كما أنه يتكامل مع عام الأسرة.

وبمناسبة انطلاق النسخة الثامنة من المهرجان الجمعة المقبل في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، رحب معاليه بجمهورية الهند الصديقة كضيف شرف للمهرجان، لتشاركنا بإرثها الثقافي العريق، إلى جانب مشاركة واسعة من مختلف الجاليات المقيمة التي تُثري التلاحم المجتمعي الإماراتي، معبراً عن أمله بأن يكون المهرجان منصة تفاعلية تجمع كافة فئات المجتمع ليرسلوا معاً رسالة محبة وسلام من أبوظبي إلى العالم.

شركاء النجاح

وقال معاليه إن وزارة التسامح والتعايش ستظل وزارة للجميع وتعمل من أجل الجميع، وبهذا المفهوم فكلنا شركاء النجاح، وهو الأمر الذي يجسده المهرجان الوطني للتسامح والتعايش هذا العام، حيث حرصت وزارة التسامح على إتاحة الفرصة أمام مؤسسات وهيئات المجتمع والسفارات للمشاركة الفاعلة في الأنشطة لتكون النسخة الثامنة من المهرجان، الأكثر تأثيراً في الوصول بالتجربة الإماراتية في التسامح والتعايش إلى العالم، وإلى كافة فئات المجتمع الإماراتي.

واختتمت الوزارة استعداداتها النهائية والترتيبات الميدانية الجارية لانطلاق المهرجان، حيث ركزت الاستعدادات على توفير سبل النجاح للمهرجان في تحقيق أهدافه السامية كمظلة تضم كافة أطياف البشر من مختلف دول العالم بثقافتهم وعقائدهم وألوانهم وحضاراتهم وفنونهم، في تنوع يثري المهرجان يؤصل له كحدث عالمي مهم في إطار الاحتفالات بيوم التسامح العالمي، حيث تشارك 24 دولة عربية وأجنبية في الأنشطة الفنية والتراثية والثقافية والمجتمعية وعروض الأزياء وغيرها لتقدم لوحة تضم الجميع، عنوانها التسامح والتعايش، وشعارها نماء وانتماء.

كورال عالمي

ويتضمن المهرجان الذي يستمر على مدى 3 أيام عروض الكورال العالمي الذي يضم طلاباً ومبدعين من 45 دولة، وتقدمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع «جيمس الدولية» ليحمل رسالة المهرجان وأهدافه على الجمهور الحاضر في حديقة أم الإمارات، ويستعرض المسيرة الملهمة للدولة في ترسيخ التسامح، حيث سيشدو بأصوات جماعية متناغمة تجسد شعار المهرجان وتترجم قيم التعايش الإنساني عبر لغة الموسيقى العالمية، كما يعرض المهرجان فيلماً وثائقياً يقدم لأول مرة حول تاريخ ومستقبل العلاقات الإماراتية الهندية «بمناسبة اختيار الهند ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إضافة إلى عروض فنية وتراثية سواء على المسرح الرئيسي أو من خلال أكثر من 42 جناحاً يضم الدول المشاركة والجهات والمؤسسات المحلية والتي تقدم كل منها صورة مصغرة للثقافات والحضارات والتراث الإنساني بتنوعه وثرائه.