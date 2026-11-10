«كهرباء دبي» تستعرض جهود شحن المركبات الكهربائية

دبي - البيان

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية (عالم المركبات الكهربائية)، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وتستعرض الهيئة في منصتها رقم «B-09» بقاعة زعبيل 5، أحدث تقنيات وحلول شحن المركبات الكهربائية، وجهودها في توسيع شبكة «الشاحن الأخضر»، وتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق شحن المركبات الكهربائية في دبي، كما تسلط منصة الهيئة الضوء على تقنيات الشحن المتقدمة، بما في ذلك حلول الشحن فائق السرعة والشحن السريع، التي تعزز كفاءة عمليات الشحن، وتوفر خيارات متنوعة لمستخدمي المركبات الكهربائية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نواصل دعم جهود دبي لترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في التنقل الذكي والمستدام، انسجاماً مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030. وتأتي مشاركتنا في الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 لتسليط الضوء على جهودنا المستمرة في تطوير بنية تحتية متقدمة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية، وتبنّي أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات المتعاملين وتتخطى توقعاتهم، وتشجع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز جودة الحياة في دبي».

وأضاف معالي الطاير: «نواصل تطوير وتوسيع شبكة (الشاحن الأخضر) التابعة للهيئة، إلى جانب تمكين مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. ومن خلال الإطار التنظيمي لترخيص مشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية المستقلين، نوفر بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة للاستثمار، تتيح للشركات المؤهلة إنشاء وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية وفق المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يسهم في توسيع نطاق خدمات الشحن، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتوفير خيارات شحن آمنة وموثوقة لمستخدمي المركبات الكهربائية، ومواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية في الدولة».