جامعة حمدان الذكية: الارتقاء بالأداء أولوية وطنية



أكد الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للشؤون الأكاديمية، أن الأسبوع العالمي للجودة مناسبة لتأكيد أهمية الجودة بوصفها ثقافة مؤسسية راسخة، ونهجاً لتحقيق التميز والاستدامة، ومحركاً للابتكار والتطوير المستمر، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، أصبحت الجودة والتميز ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت الارتقاء بالأداء المؤسسي أولوية وطنية.

وقال: «في جامعة حمدان بن محمد الذكية، نؤمن أن الجودة ليست مجرد معايير ومؤشرات لقياس الأداء، بل منظومة من القيم والممارسات التي تنعكس على عملنا المؤسسي وتجربتنا التعليمية. ونواصل توظيف التقنيات الذكية والابتكار للارتقاء بمخرجات التعلّم وتقديم تجربة تعليمية مرنة تتمحور حول المتعلّم، مؤكداً الالتزام بمواصلة تطوير منظومة تعليمية تسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة الفرص».