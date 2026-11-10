انطلاق أوتوميكانيكا في مركز دبي للمعارض بمشاركة 1300 شركة

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مليار دولار سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2034



انطلقت فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة كبرى الشركات المصنّعة والموردين والموزعين والمتخصصين في قطاع الورش ومشغلي أساطيل المركبات والمشترين، وتتواصل فعاليات المعرض على مدار 3 أيام من تبادل الخبرات والمعارف والتعاون التجاري. ويستقطب معرض هذا العام أكثر من 1300 شركة عارضة من أكثر من 50 دولة، ويستضيف 11 قسماً للمنتجات، بما يعزز فرص التواصل مع الأسواق الدولية، ويثري النقاش حول التقنيات والتوجهات التي ترسم ملامح مستقبل خدمات المركبات.

وتنظم شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست المعرض بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمارك دبي، فيما تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتها الشريك الرسمي للوجهة.

التنقل المستدام

وافتتح المهندس محمد إبراهيم حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، فعاليات منصة "الابتكار من أجل التنقل" بكلمة تناول فيها دور السياسات والبنية التحتية والتعاون بين القطاعات في دفع مسيرة التنقل المستدام وتعزيز الترابط الإقليمي في دولة الإمارات.

واعتبر سعادته أن "البنية الأساسية تشكل أساس النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية الوطنية والمرونة. وقد أسهمت الاستثمارات طويلة الأمد التي خصصتها دولة الإمارات لشبكات النقل في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم نمو الأعمال وجودة الحياة."

وأضاف أنه "مع تطور تقنيات المركبات، يتعين مواصلة تطوير الشبكات والتفكير برؤى جديدة لمستقبل التنقل. وستسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في استباق التحديات وتعزيز الجاهزية وتحسين الكفاءة. نحن نعمل مع شركائنا على رسم ملامح مستقبل أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للمتغيرات في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية".

أنظظمة التشخيص

وتعكس أجندة اليوم الافتتاحي التحولات التي يشهدها السوق الإقليمي. ووفقاً لتوقعات شركة غلاسكو للأبحاث والاستشارات (Glasgow Research and Consulting)، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا 87 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7%. ولا تزال المركبات التقليدية تستحوذ على حصة كبيرة من أسطول المركبات في المنطقة، في حين تسهم المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة في تغيير متطلبات القطاع من قطع الغيار وأنظمة التشخيص ومعدات الورش والمهارات التخصصية.

ملتقى الموردين الدوليين مع الطلب الإقليمي

تشمل قائمة الشركات المشاركة في معرض هذا العام شركة المكمل الراعي البلاتيني للمعرض، وشركة هيلّا (Hella) وميلي (Meyle) وهانون سيستمز (Hanon Systems). كما تشهد الدورة الحالية المشاركة الأولى لدولتي أوزبكستان وسريلانكا.

فرص جديدة

وقال كريس لي، مدير مجموعة معارض التنقل والخدمات اللوجستية في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "يسهم تزايد أعداد المركبات واتساع أساطيلها، إلى جانب ارتفاع متطلبات الإصلاح والصيانة، في إيجاد فرص جديدة في قطاع خدمات المركبات بالمنطقة. ويبرز اليوم الافتتاحي في مركز دبي للمعارض هذه الفرص، من خلال ربط الشركات بالموردين الدوليين وإتاحة المجال أمامها لاستكشاف علاقات توريد جديدة. فمن أرض المعرض إلى جلسات المؤتمرات، يمكن للزوار الاطلاع على كيفية استجابة الموردين في مختلف الأسواق للتغيرات في تقنيات المركبات ومتطلبات الصيانة".

وقال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: "جمع اليوم الأول للمعرض مختلف أطراف الصناعة، بداية من أصحاب الورش والموزعين ومشغلي أساطيل المركبات تحت سقف واحد مع الموردين الذين يعملون على مواكبة التغيرات والتوجهات الجديدة. ويقدم برنامج المؤتمرات معارف هامة عن موضوعات تشمل صيانة المركبات ذات أنظمة الجهد العالي والطلب على البطاريات، فيما تتيح أروقة المعرض للمشاركين فرصة الاستفادة من هذه المعارف والتعرف على الحلول المتاحة".

مستقبل التنقل

استضافت منصة "الابتكار من أجل التنقل" جلسة حوارية للسيد سيباستيان ثرون، رائد الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمؤسس المشارك لكل من جوجل إكس (Google X) ويوداسيتي (Udacity)، تحت عنوان "مستقبل التنقل: مركبات ذكية ومتصلة وآمنة؟". كما يشارك السيد غونتر شتاينر، الرئيس التنفيذي لفريق "ريد بول كي تي إم تك ثري" (Red Bull KTM Tech3) المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية (MotoGP)، والرئيس السابق لفريق “هاس” (Haas) للفورمولا وان، في جلسة تُعقد بعد ظهر اليوم لاستعراض خبراته العملية ورؤيته للتوجهات التي تعيد تشكيل قطاعات السيارات وأساطيل المركبات والتنقل.

وتتصدر المنصات الرقمية جدول أعمال "ملتقى سوق خدمات المركبات"، الذي يشهد مشاركة عدد من المتحدثين، منهم السيد زياد جابا من دايملر تراك الشرق الأوسط وأفريقيا والسيد ساجد صبيح من “جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط”. وتشمل موضوعات الملتقى سياسات التسعير والمنافسة وإدارة المخزون واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات. ووفقاً لتقديرات شركة "إي سي دي بي" المتخصصة في معلومات الأسواق، حقق سوق التجارة الإلكترونية لقطع غيار المركبات في دولة الإمارات إيرادات بلغت 112 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025.

تأهيل الورش

تتواصل فعاليات “الورشة الحديثة” على مدار اليوم، وتشمل جلسات عن صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، ومعايرة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمركبات المعتمدة على البرمجيات. كما استضافت فعالية "مختبر الابتكار" السيد براشانت بهات من شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، في جلسة تناولت السوائل المستخدمة في أنظمة الهيدروجين والوقود الإلكتروني وغيرها من منظومات الطاقة.