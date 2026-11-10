زايد بن حمد: «يوم زايد المؤسس» مناسبة للاحتفاء بإرث زايد وفهم أعمق لقيمه





استعرض معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مكتب المؤسس، خلال كلمة ألقاها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أهداف «يوم زايد المؤسس» ودوره في تعميق معرفة المجتمع بمسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتعريف بقيمه ومبادئه وتحويلها إلى مبادرات وطنية مستدامة.

وجاء اعتماد «يوم زايد المؤسس» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ليكون مناسبة وطنية سنوية تجمع أبناء الإمارات وكل من يعيش على أرضها، وتتيح لهم المشاركة في إحياء إرث الوالد المؤسس وتجسيد القيم التي أرسى دعائمها. ويوافق السابع من يناير من كل عام موعداً للاحتفاء بهذه المناسبة، على أن يُقام الاحتفال الأول بها في 7 يناير 2027.

بناء الإنسان والوطن

وقال معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان: «إن الشيخ زايد لم يؤسس دولة فحسب، بل أرسى نهجاً في القيادة وبناء الإنسان والوطن، ما زال أثره حاضراً في حياة المجتمع»، مؤكداً أن مسؤولية الأجيال والمؤسسات لا تقتصر على حفظ هذا الإرث ورواية قصته، بل تشمل مواصلة العمل بقيمه ومبادئه ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وأضاف: «تهدف المناسبة إلى تعميق معرفة المجتمع بشخصية الشيخ زايد ومسيرته وقيمه ونهجه في بناء الدولة، وإيصال إرثه إلى الأجيال التي لم تعاصره بأساليب معاصرة وأصيلة، تجعل قيمه حاضرة في حياتهم وسلوكهم».

سبع إمارات.. وطن واحد

وقال معاليه: «تحمل المناسبة دلالة وطنية تجسد اتحاد الإمارات السبع في وطن واحد، والحلم الذي حققه الشيخ زايد، كما تستحضر عام 1971، الذي شهد تأسيس دولة الإمارات. ويأتي اختيار بداية العام موعداً لهذه المناسبة ليشكل انطلاقة متجددة للعمل والإنجاز، وفرصة لإطلاق مبادرات يمتد أثرها على مدار العام».

وتابع: «انطلاقاً من قيم الشيخ زايد ونهجه الإنساني الجامع، يأتي «يوم زايد المؤسس» مناسبة للجميع، تشمل الأطفال والأجيال الشابة، والقطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المحلي والجمهور الدولي، وتدعو المناسبة الجهات إلى ترجمة قيم المؤسس ومبادئه إلى مشاريع ومبادرات وطنية تحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمع والأجيال القادمة».

مرجعية موحدة

وأكد معاليه أن دور مكتب المؤسس، التابع لديوان الرئاسة، يتمثل في دعم جهود الجهات الحكومية من خلال توفير مرجعية موحدة تضمن دقة المحتوى وتوافق المبادرات مع قيم الشيخ زايد، إلى جانب التعاون مع الجهات المختلفة لتطوير مبادرات نوعية تترجم إرث القائد المؤسس إلى عمل ملموس، فضلاً عن توحيد الجهود لضمان استمرارية المبادرات وتعزيز أثرها في المجتمع ولدى الأجيال القادمة.

واختتم معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان بالقول: «إن المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، حقق حلماً ظنّ كثيرون أنه مستحيل، وجمع الإمارات السبع في وطن واحد، وتقع على عاتقنا اليوم مسؤولية الحفاظ على ما بناه، ومواصلة العمل بالنهج الذي أرساه، وتعريف الأجيال القادمة ليس فقط بما حققه، بل بكيفية تحقيقه والقيم التي آمن بها».