خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات منصة وطنية لتعزيز العمل الحكومي المشترك





التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك على هامش الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تُعقد تحت شعار «الجاهزية والمرونة».

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية المطروحة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية، والتأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع تنفيذ الخطط والمبادرات الوطنية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات واستشراف فرص المستقبل.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن، وسبل مواصلة الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المكتسبات التنموية التي حققتها دولة الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد سموهما أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات باعتبارها منصة وطنية لتعزيز العمل الحكومي المشترك، وتوحيد الرؤى والجهود نحو تحقيق الأولويات التنموية للدولة، وترسيخ مسيرة التنمية المستدامة والتنافسية العالمية، بما يواكب مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».