خالد بن محمد: الأسرة الإماراتية محور التنمية واستقرارها استثمار في مستقبل الوطن









ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، المنعقدة في العاصمة أبوظبي. واطّلع سموه، خلال الاجتماع، على عدد من البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم تأسيس الأسر الإماراتية واستقرارها ونموها، إلى جانب تعزيز منظومة التبرّع وزراعة الأعضاء في الإمارة.

واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتتولى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الإشراف على تنفيذه بالتعاون مع شركائها.

وتضمّ الحزمة الثانية مبادرات لدعم بناء الأسر وتعزيز استقرارها ونموها، من خلال تأهيل الأجيال للحياة الأسرية، وتعزيز التماسك بين أفراد الأسرة، إلى جانب تفعيل إسهامات القطاع الخاص والمجتمع في دعم النمو الأسري. وتستند الحزمة إلى بيانات ومؤشرات اجتماعية لتوجيه المبادرات نحو احتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها، بما يعزز تكامل السياسات والخدمات ويدعم أثرها في الارتقاء بجودة حياة الأسرة الإماراتية.

وأكد سموه أن الأسرة الإماراتية ستظل محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار في نموها واستقرارها وقدرتها على أداء دورها هو استثمار في رأس المال البشري ومستقبل الوطن. ووجه سموه بمواصلة تطوير المبادرات والبرامج التي تواكب احتياجات الأسر وتطلعاتها، وتوفر مقوّمات نموها واستقرارها، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصنع مستقبل الوطن.

التبرع بالأعضاء

واطّلع المجلس على جهود تطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة أبوظبي، وما حققته من نتائج تعزز مكانة الإمارة مركزاً رائداً لزراعة الأعضاء والرعاية الطبية التخصصية المتقدمة. واستعرض المجلس المحاور التي قدَّمتها دائرة الصحة في أبوظبي لتعزيز جاهزية المنظومة واستدامتها، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات، وتوسيع إطار الشراكات الإقليمية لتبادل الأعضاء، بما يسهم في زيادة توافر الأعضاء للمرضى المحتاجين إلى الزراعة وتعزيز فرص حصولهم على العلاج اللازم، وتحسين جودة حياتهم.

واطّلع سموه على مؤشرات أداء منظومة زراعة الأعضاء في أبوظبي، التي شهدت إجراء 2500 عملية زراعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» عام 2017، بمعدلات نجاح تصل إلى 96.5 % بعد عام من الزراعة، وهي من بين الأعلى عالمياً، بما يعكس كفاءة الرعاية الصحية التخصصية المقدمة للمرضى في الإمارة.

وتناول العرض أيضاً إطلاق حملة إعلامية ومجتمعية توعوية لتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء، وتشجيعهم على المشاركة فيه، وإبراز دوره في منح المرضى فرصاً جديدة لحياة صحية وسليمة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والقيم الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن التبرع بالأعضاء يجسد أسمى قيم العطاء والتكافل الإنساني، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، وترسيخ الوعي المجتمعي بدور التبرع في تحسين جودة حياة المرضى.

الاستراتيجية المتكاملة للمياه

وفي قطاع المياه، استعرض المجلس التقدم المحرَز في تنفيذ «الاستراتيجية المتكاملة للمياه» في إمارة أبوظبي والمشاريع المرتبطة بها، والتي تتولى دائرة الطاقة - أبوظبي الإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات والشركاء المعنيين، بهدف تعزيز أمن الإمدادات واستدامة الموارد المائية، ورفع كفاءة المنظومة وضمان جاهزيتها لمواكبة خطط الإمارة التنموية واحتياجات النمو الاقتصادي والسكاني. وترتكز الاستراتيجية، التي أُطلقت في نوفمبر 2025، على تنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة إنتاجها، وترشيد استهلاكها، وتطوير الشبكات والبنية التحتية، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في حماية المخزون الجوفي وبناء منظومة أكثر مرونة وموثوقية، تدعم استدامة الموارد المائية للإمارة وتلبّي احتياجاتها المستقبلية. كما اطّلع سموه، خلال الاجتماع، على أبرز مستجدات منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والمشاريع والمبادرات والبرامج التنموية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمجتمعية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.