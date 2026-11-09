تحت البحر.. النرويج تشيّد طريقاً يتحدى حدود الهندسة





في أعماق البحر حيث تتوارى الطرق عن الأنظار وتصبح المياه حاجزاً بين المدن، تخوض النرويج مغامرة هندسية استثنائية، تشيّد خلالها أطول وأعمق نفق للطرق تحت الماء في العالم. مشروع لا يكتفي باختراق الصخور وقاع البحر، بل يسعى إلى إعادة رسم خريطة التنقل على الساحل الغربي للبلاد، وتقليص المسافات التي طالما قطعتها العبّارات البحرية، وفقاً لصحيفة «سي إن إن".

ويمتد نفق «روغفاست» على مسافة تقارب 27 كيلومتراً، فيما يغوص في أعمق نقطة منه إلى 392 متراً (1286 قدماً) تحت سطح البحر، ليصبح إنجازاً هندسياً يلامس حدود التحدي. ويحمل اسمه دلالة على المنطقة التي يعبرها، «روغالاند»، وعلى فكرة الوصلة الثابتة التي تربط اليابسة ببعضها، في إشارة إلى طموح النرويج في تجاوز العوائق الجغرافية.

لم تكن الطريق إلى هذا المشروع العملاق ممهدة، فقد انطلقت أعمال الإنشاء في يناير 2018، قبل أن تتوقف أواخر عام 2019، بعدما أظهرت التقديرات احتمال تجاوز التكاليف الميزانية المحددة. وأدى ذلك إلى إلغاء العقود القائمة وإعادة هيكلة المشروع، الذي استأنف أعماله في أواخر عام 2021، وسط ترقب لاكتماله في عام 2033، بكلفة تقدر بنحو 25 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار.

وتتولى شركة «سكانسكا» متعددة الجنسيات تنفيذ الجزء الشمالي من النفق، وهو القسم الأكثر عمقاً، ويمتد على نحو تسعة كيلومترات (5.5 ميل). وتقول آن بريت موين، مديرة المشروع، إن النفق سيمنح الساحل الغربي للنرويج اتصالاً أكثر سرعة وموثوقية، ويعزز حركة التنقل بين منطقتي ستافنغر وهاوغسوند، في تحول ينتظر أن ينعكس على حياة السكان اليومية.

وبين بيرغن وستافنغر، ثاني ورابع أكبر المدن النرويجية من حيث عدد السكان، سيختصر النفق زمن الرحلة بنحو 40 دقيقة، بعدما يحل محل خطوط العبّارات البحرية الحالية. ولن يكون هذا الاختصار مجرد دقائق تُستعاد من الطريق، بل خطوة نحو تسهيل التنقل اليومي، وربط المدن والمجتمعات الساحلية بشبكة برية أكثر انسيابية.

أما التصميم، فيحمل بدوره ملامح هندسية لافتة؛ إذ يتألف النفق من مسارين منفصلين، يضم كل منهما حارتين لحركة المرور، فيما يختبئ في منتصفه تقريباً عنصر غير مألوف: دوار مزدوج يقع على عمق 260 متراً تحت سطح البحر. ويربط هذا الدوار النفق بطريق فرعي يقود إلى جزيرة كفيتسوي، أصغر بلدية في النرويج، ليمنح المشروع بعداً يتجاوز مجرد العبور بين المدن.

وعندما يكتمل «روغفاست»، لن يكون مجرد نفق طويل يمتد في ظلمة الأعماق، بل شرياناً جديداً للحياة على الساحل النرويجي، يختصر المسافات ويقلل الاعتماد على النقل البحري، ويفتح آفاقاً أوسع لحركة السكان والمسافرين والبضائع. إنه مشروع يجعل البحر، الذي ظل طويلاً فاصلاً بين المدن، جسراً خفياً يصل بينها.