محمد القرقاوي: الإمارات لا تكتفي بإنجازاتها.. ونعمل لنتقدم 20 عاماً





أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات تسابق العالم تحت راية الوطن الواحد، وفي ظل قيادة استثنائية تتميز بالحكمة والسرعة في اتخاذ القرار ووجودها الدائم مع الناس في الميدان، وهدفها الأسمى أن تكون دولة الإمارات خير دولة، وخير حكومة، وخير مجتمع، وصولاً إلى رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون أفضل دولة في العالم.

وقال معاليه: «يكبر الإنسان بحجم المسؤولية التي يحملها، وتكبر الحكومات بحجم مسؤوليتها تجاه الوطن والمجتمع والأجيال القادمة». جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي عُقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقفة سنوية

وقال معاليه إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تمثل وقفة سنوية حاسمة، لمراجعة أعمال الدولة، وإعادة ترتيب أولوياتها، ودراسة واقعها، والتخطيط لمستقبلها. وأضاف معاليه: «في هذه الاجتماعات السنوية التي تضم أهم 500 مسؤول في دولة الإمارات، لدينا مهمة واحدة، كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي أن نكون أقوى في مجتمعنا، وأكثر مرونة في اقتصادنا، وأسرع في قراراتنا، وأفضل في تقديم خدماتنا».

وأكد معاليه: «في دولة الإمارات لا نتوقف عند ما حققناه، بل نضاعف العمل، ونسرّع الإنجاز، وإذا ما أراد أحد تأخيرنا عاماً، فنحن نعزز العمل كي نتقدم 20 عاماً».

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي: «فرق عملنا في مختلف الهيئات والمؤسسات تعمل دائماً بروح استثنائية، وبحماس كبير، كما هو متوقع من مجتمعنا. والنتيجة إيجابية، وأسهمت في تعزيز اقتصادنا القوي والمرن في مختلف القطاعات، واستمرار المشاريع الحيوية، إذ تتجاوز قيمة المشاريع الإماراتية قيد التنفيذ 4 تريليونات درهم. رسالتنا للعالم واضحة.. وطننا لا يتوقف».

نضاعف الإنجاز

وأكد معاليه أن مهمتنا جميعاً هي مضاعفة العمل والإنجاز، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل بروح المسؤولية تجاه مستقبلها ومستقبل أبنائها، لتحقيق رؤى القيادة، والحفاظ على صورة الدولة الجميلة والقوية ومكانتها بوصفها قدوة لكل من يراها.

وأضاف معاليه: «مجتمع الإمارات يحمل إحساساً بالمسؤولية التاريخية للحفاظ على المكتسبات والمنجزات، فالإمارات تتميز بثقة الناس في قيادة الدولة وحكمتها، وبحجم التلاحم والتماسك والمحبة في مجتمعنا، وحجم الثقة من المقيمين، والانضباط في المجتمع، وفي المؤسسات، وفي المدارس».