«دبي للمرأة» و«لينكدإن» تفتحان آفاق التعلم أمام 500 رائدة أعمال









أعلنت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع «لينكدإن»، بدء تنفيذ مبادرتهما المشتركة التي تتيح لـ500 رائدة أعمال الوصول المجاني إلى منصة «لينكدإن للتعلم» لمدة 6 أشهر، بهدف تطوير مهاراتهن واكتساب معارف جديدة في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الرقمية، وتعزيز قدراتهن على تأسيس المشاريع وتنميتها، بما يسهم في توسيع إسهامات المرأة في النشاط الاقتصادي وقطاع ريادة الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمبادرة التي أُعلن عنها خلال منتدى المرأة الإماراتية 2026، حيث بدأت المشاركات الاستفادة من فرص التعلم التي توفرها المنصة، عبر محتوى تعليمي عالمي يواكب متطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في عالم الأعمال.

استثمار في المعرفة

وأكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن المبادرة تأتي في إطار رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإطلاق مبادرات نوعية تتيح للمرأة فرصاً جديدة لتطوير قدراتها المهنية والريادية، والاستفادة من المعرفة والمهارات التي تعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات.

وأضافت: «نؤمن بأن الاستثمار في معرفة المرأة ومهاراتها هو استثمار في مستقبل الاقتصاد. ومن خلال شراكتنا مع لينكدإن، نتيح لرائدات الأعمال والنساء الطموحات إلى تأسيس مشاريعهن فرصاً للتعلم واكتساب مهارات جديدة تساعدهن على تطوير أفكارهن، وتعزيز تنافسية مشاريعهن، واستكشاف آفاق أوسع للنمو والابتكار. فهدفنا يتجاوز إتاحة المعرفة إلى دعم قدرة المرأة على توظيفها في تأسيس مشاريع مستدامة، وتنمية فرصها في عالم الأعمال».

وقالت إن مشاركة 500 رائدة أعمال تعكس اتساع نطاق المبادرة وتنوع البيئة الريادية في دبي، مؤكدة أن هذا التعاون مع «لينكدإن» يجسد نهج مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات مؤثرة مع المؤسسات العالمية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات، ويدعم مشاركتها في الاقتصاد المعرفي والابتكار.

محتوى تعليمي متنوع

وتوفر منصة «لينكدإن للتعلم» للمشاركات إمكانية الوصول إلى أكثر من 26 ألف دورة ومسار تعليمي، يقدمها خبراء ومتخصصون من مختلف أنحاء العالم، في مجالات متنوعة تشمل ريادة الأعمال والتكنولوجيا والإدارة والمهارات الرقمية والإبداع.

ويتيح البرنامج، الذي يُنفذ افتراضياً على مدى 6 أشهر، للمشاركات اختيار الدورات والمسارات التعليمية التي تتناسب مع أهدافهن المهنية والريادية، بما يساعدهن على اكتساب مهارات عملية، وتطوير أفكارهن ومشاريعهن، ومواكبة المتغيرات في الأسواق.