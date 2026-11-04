مركز دبي المالي العالمي يحتفي بيوم العلم





شارك مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس، في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوم العلم، تعبيراً عن الفخر والاعتزاز براية الوطن، وتجسيداً لقيم الوحدة والولاء والانتماء التي تجمع أبناء الإمارات.

وبهذه المناسبة، رفع عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، علم الدولة أمام مبنى البوابة، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومكتب إدارة الجنسية والإقامة في المركز، ومكتب هيئة الصحة بدبي في المركز، إلى جانب موظفي المركز.