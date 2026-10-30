«أديبك 2026» ينطلق الاثنين بمشاركة 40 من صناع السياسات



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، يوم الاثنين المقبل، باستضافة شركة أدنوك ومشاركة أكثر من 40 وزيراً، إلى جانب صُناع السياسات والجهات التنظيمية والرؤساء التنفيذيين العالميين وصُناع القرار، على مدى أربعة أيام من النقاشات رفيعة المستوى والأنشطة الاستثمارية والتفاعلات التجارية.

ويشهد الحدث - الذي يستمر حتى 5 نوفمبر المقبل بمركز أدنيك أبوظبي جامعاً قطاع الطاقة العالمي للمضي قدماً في القرارات والشراكات والاستثمارات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل - مشاركة أكثر من 1,800 متحدث وعددد قياسي من الشركات العارضة يبلغ 2,260 شركة.

ويستعد أكبر حدث للطاقة في العالم لاستضافة أضخم معرض في تاريخه، بعد حجز قاعاته الست عشرة بالكامل، وبمشاركة 30 جناحاً وطنياً، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 239,000 مشارك من أكثر من 170 دولة.

ومن بين المشاركين 54 من شركات النفط والطاقة الوطنية والعالمية، منها «بي بي» و«توتال إنرجيز» و«إيني» و«أوكسيدنتال» و«إكسون موبيل» و«شيفرون» و«إن إن بي سي» و«إنبيكس»، فيما تشارك كبرى شركات التكنولوجيا والصناعة، مثل «سيمنز آيه جي» و«آي بي إم» و«مايكروسوفت».

ونظراً للإقبال الكبير على المشاركة في المعرض، تقرّر نقل مراسم الافتتاح إلى مركز أبوظبي للطاقة، لإتاحة مساحات إضافية للعرض في مركز أدنيك أبوظبي.

يجمع الحدث قادة الحكومات ومنتجي الطاقة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والخبراء التقنيين، بهدف دفع الشراكات والمشاريع والاستثمارات اللازمة لتأمين إمدادات الطاقة اليوم، وبناء القدرات التي يتطلبها النمو في المستقبل.