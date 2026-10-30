«نقل عجمان»: 100 % من الحافلات المدرسية مزودة بأنظمة الإطفاء الذاتي



أكدت هيئة النقل بعجمان أن جميع الحافلات المدرسية العاملة في الإمارة، بنسبة 100 %، مزودة بأنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف المحركات، في إطار جهودها لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع النقل المدرسي، وضمان توفير بيئة آمنة للطلبة خلال رحلاتهم اليومية من وإلى المدارس.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بالهيئة: إن تحقيق هذه النسبة يعكس حرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في منظومة النقل المدرسي، والتأكد من جاهزية الحافلات واستيفائها متطلبات السلامة المعتمدة، مؤكداً أن سلامة الطلبة تأتي في مقدمة أولويات الهيئة.

وأوضح أن أنظمة الإطفاء الذاتي في غرف المحركات تُعد من وسائل الحماية الوقائية المهمة، إذ تسهم في الاستجابة المبكرة للحرائق والحد من مخاطر انتشارها، بما يعزز حماية الطلبة والسائقين والمشرفين، ويرفع مستوى السلامة التشغيلية للحافلات.

وأضاف أن الهيئة تواصل متابعة كفاءة أنظمة الحماية والتجهيزات المرتبطة بسلامة الحافلات المدرسية، وتعزيز إجراءات الوقاية، بما يدعم استمرارية تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ويعزز ثقة أولياء الأمور بمنظومة النقل المدرسي في الإمارة.