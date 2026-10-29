«نداء غزة» تفوز بذهبية «دراجونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026»



فازت حملة «نداء غزة» التي أطلقها مجلس الشؤون الإنسانية الدولية بالجائزة الذهبية ضمن جوائز «دراجونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026»، تقديراً لتميزها وفاعلية رسالتها في تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

تسلّم الجائزة محمد جلال الريسي، رئيس اللجنة الإعلامية لمجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

جاء هذا الفوز تتويجاً للجهود الاتصالية التي بذلتها الحملة على مدار العام الماضي، بهدف رفع مستوى الوعي بالأوضاع الإنسانية في غزة، وإبراز المبادرات والجهود الإنسانية الإماراتية الداعمة للشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة الحملة إلى شرائح أوسع من الجمهور.

تكريم

تأتي جوائز «دراجونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» امتداداً لجوائز «دراجونز آسيا»، التي انطلقت عام 2000 لتكريم الحملات المتميزة لشركات الاتصال والجهات في القارة الآسيوية، مع التركيز على الإبداع والتفكير الاستراتيجي والنتائج التي تحققها الحملات. وتوسّع برنامج الجوائز على مدار السنوات ليشمل نسخاً في ماليزيا وباكستان وسريلانكا، قبل إطلاق نسخته الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعكس هذا التكريم أهمية الجهود الاتصالية في دعم القضايا الإنسانية، وإبراز المبادرات التي تعزز قيم التضامن والعطاء، وتسهم في زيادة الوعي باحتياجات المتأثرين بالأزمات.