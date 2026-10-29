اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يشكل الهيئات الإدارية لفرعي دبي ورأس الخيمة



عقد مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات اجتماعاً ناقش خلاله عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي وتعزيز دور فروع الاتحاد ونواديه الأدبية، في إطار جهوده الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي الإماراتي، وتوسيع نطاق أنشطته وبرامجه، بما يواكب تطلعات الكتّاب والأدباء والمثقفين، ويسهم في إثراء الحركة الأدبية والفكرية في الدولة.



وأقرّ المجلس خلال اجتماعه تشكيل الهيئات الإدارية لفرعي الاتحاد في دبي ورأس الخيمة، إلى جانب تعيين رؤساء جدد لعدد من النوادي الأدبية، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءات الثقافية والإدارية، وتفعيل دور الفروع والنوادي في تنظيم المبادرات والفعاليات التي تخدم المجتمع الأدبي والثقافي.



وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الإدارة تشكيل الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في دبي، برئاسة الدكتورة هند المشموم، مديرة الفرع، وعضوية كلٍّ من طاهرة السيد الهاشمي، وهدى الزرعوني، وفاطمة الدربي، وإيمان الحمادي.



كما أقرّ المجلس تشكيل الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في رأس الخيمة، برئاسة ناصر اليعقوبي الزعابي، وعضوية كلٍّ من لولوة المنصوري، والدكتور هيثم الخواجة، وسالم الرفاعي، ونبيل الشميلي.



وعلى صعيد النوادي الأدبية، اعتمد مجلس الإدارة تعيين الدكتورة مريم الهاشمي رئيسةً لنادي النقد، والشاعر عبدالرحمن الحميري رئيساً لنادي الشعر، وذلك في إطار حرص الاتحاد على تفعيل دور النوادي الأدبية بوصفها منصات ثقافية وفكرية تُعنى بتعزيز الحوار النقدي، ورعاية الإبداع الشعري، وإتاحة مساحات أوسع للتفاعل بين الأدباء والنقاد والمبدعين.



وتأتي هذه التشكيلات الإدارية والتعيينات الجديدة امتداداً لجهود اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في تطوير منظومة العمل الثقافي، وتعزيز التكامل بين فروعه ونواديه الأدبية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية والثقافية في إطلاق مبادرات نوعية تُسهم في اكتشاف المواهب الأدبية، ودعم المبدعين، وترسيخ حضور الأدب الإماراتي في المشهد الثقافي المحلي والعربي.



ويواصل الاتحاد، من خلال فروعه ونواديه المتخصصة، العمل على إثراء الحياة الثقافية والفكرية، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الأدبية، بما يعزز مكانته بوصفه إحدى المؤسسات الثقافية المعنية برعاية الإبداع الأدبي والفكري في دولة الإمارات العربية المتحدة.