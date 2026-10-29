«الشارقة للكتاب» يجمع حبيب غلوم ورفيق علي أحمد وعالية شعيب



يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب ثلاثة من المبدعين العرب، الذين تنوعت تجاربهم بين التمثيل والتأليف والإخراج والأدب والفنون التشكيلية، حيث يستضيف في جلسة بعنوان «من يملك الحكاية؟» الفنان والكاتب والمخرج المسرحي اللبناني رفيق علي أحمد، والكاتبة والفنانة التشكيلية الكويتية الدكتورة عالية شعيب، والفنان والأكاديمي الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، ليتشاركوا رؤاهم حول صناعة الحكاية والعلاقة بين الكاتب والفنان.



وتُعقد الجلسة يوم الخميس 5 نوفمبر، الساعة 7:15 مساء، في قاعة الفكر بمركز إكسبو الشارقة، ضمن برنامج «أدب وفن»، الذي يستضيف نخبة من أبرز الموسيقيين والفنانين والأدباء من مختلف دول العالم، بهدف التأكيد على دور الفن والأدب في إثراء المشهد الثقافي العالمي.



ويُعد الفنان اللبناني رفيق علي أحمد من الأسماء البارزة في المسرح العربي، وتميّز بأعماله في فن «المونودراما»، والجمع بين التمثيل والتأليف والإخراج المسرحي، وهو حاصل على دراسات عليا من معهد الفنون في الجامعة اللبنانية، وعُرضت أعماله في العديد من الدول العربية والأجنبية، وشارك في مهرجانات دولية، منها قرطاج وكان وجرش والفجيرة الدولي للمونودراما.

ألّف مجموعة من المسرحيات، أبرزها «الجرس» و«المفتاح» و«زواريب» و«قطع وصل» و«وحشة»، وأصدر كتاب «الراوي – الممثل على خشبة الحياة» عام 2021، و«على خشبة الحياة» عام 2026، وحصد جوائز عديدة، منها أفضل ممثل في مهرجان قرطاج الدولي للمسرح، وجائزة سعيد عقل، و«موركس دور» عام 2025، واختارته مجلة «L’Express» الفرنسية ضمن مئة شخصية تحرك لبنان، وشغل سابقاً رئاسة نقابة ممثلي المسرح والسينما والتلفزيون في لبنان، وهو عضو مؤسس في الهيئة العربية للمسرح، وعضو مجلس أمنائها.



الأدب والفلسفة والفن

تجمع الكاتبة والفنانة التشكيلية الكويتية الدكتورة عالية شعيب بين البحث الفلسفي والأدب والفنون البصرية، وهي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعة برمنغهام البريطانية، وعملت أستاذة لفلسفة الأخلاق بجامعة الكويت بين عامي 1994 و2008، وتناولت في مؤلفاتها قضايا الأخلاق والهوية والجسد.

بدأت تجربتها الأدبية بمجموعة «امرأة لا تتزوج البحر» عام 1989، وأصدرت أعمالاً شعرية وأدبية، منها «بلا وجه» و«عناكب تنوح على جرح» و«نهج الوردة»، وكتاب «كلام الجسد»، إلى جانب روايتي «طيبة» و«شقة الجابرية»، وديوان «قلق الغزال»، كما شاركت في معارض تشكيلية فردية وجماعية في الكويت ولبنان وتونس وفرنسا ومصر والمملكة المتحدة.



مسرح وبحث أكاديمي

يجمع الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم في مسيرته بين التمثيل والإخراج والتأليف والعمل الأكاديمي، وهو حاصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت عام 1987، وماجستير علوم المسرح من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1995، ودكتوراه في الأدب المسرحي من جامعة مانشستر البريطانية عام 1999.

وشارك غلوم في العديد من الأعمال والفعاليات المسرحية ممثلاً ومؤلفاً ومخرجاً ومحاضراً، وتولى إدارة مهرجانات خليجية، منها مهرجان المسرح الخليجي، ومهرجان السينما الخليجية، ومهرجان مسرح الطفل، كما شغل منصب مستشار ثقافي بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وهو عضو مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية والهيئة العربية للمسرح، وعضو مؤسس في مسرح رأس الخيمة الوطني.

وتستضيف الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر 2026، تحت شعار «من صُنع الحكايات»، نحو 2673 ناشراً وعارضاً من 124 دولة، وتقدم 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية، بمشاركة 106 مبدعين وأدباء من 25 دولة، وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف على الدورة، التي تتضمن أيضاً برامج مهنية للناشرين، ومؤتمرات متخصصة وفعاليات تفاعلية للأطفال والعائلات.