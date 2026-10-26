«الوطني للتأهيل» يعزز الوعي بمخاطر الإدمان



اختتم المركز الوطني للتأهيل مشاركته في مهرجان الظفرة للتمور 2026، وشهدت منصته التوعوية تفاعلاً من الزوار، وأتاحت لهم التواصل مع المختصين والتعرف إلى سبل الوقاية، وأهمية تبني أنماط حياة صحية، إلى جانب التعريف بخدمات المركز في مجالات العلاج والتأهيل والتعافي وآليات طلب الدعم بسرية وخصوصية.

وقال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن المشاركة تعكس حرص المركز على التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع ونشر الوعي بأهمية الوقاية من مخاطر الإدمان، مؤكداً أن المعرفة والوعي يمثلان خط الدفاع الأول، وأن أنماط الحياة الصحية والإيجابية تسهم في حماية الأفراد والأسر.

وأضاف أن المركز يواصل تعزيز حضوره المجتمعي والتعاون مع شركائه لنشر ثقافة الوقاية، وتعريف الجمهور بخدماته المتخصصة ضمن منظومة متكاملة للعلاج والتأهيل والتعافي، تراعي الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية وتحفظ السرية والخصوصية.

وتأتي المشاركة ضمن جهود المركز للوصول إلى مختلف فئات المجتمع عبر الفعاليات والمبادرات التوعوية، وتشجيع السلوكيات الوقائية بما يدعم صحة المجتمع وسلامته.