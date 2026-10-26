محاكم دبي تطلق دليلاً للتعريف بالمبادرات الأسرية



أطلق فريق عام الأسرة في محاكم دبي «دليل صديق الأسرة» الداعم للحياة الأسرية، ليكون مرجعاً إرشادياً، يسهّل على أفراد الأسرة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات والمبادرات المتاحة، ويدعم الوعي بالمسارات، التي يمكن الاستفادة منها، بما يسهم في استقرار الأسرة وجودة حياتها.

ويقدم الدليل محتوى إرشادياً، يهدف إلى تنظيم المعلومات ذات الصلة بالخدمات والمبادرات الداعمة للأسرة في مرجع واحد، بما يسهّل الاطلاع عليها، والاستفادة منها، ويسهم في تعزيز الوعي بالخدمات المتاحة، وتيسير الوصول إليها.

وقال محمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى ورئيس فريق عام الأسرة في محاكم دبي: «يمثل إطلاق الدليل خطوة عملية ضمن جهود فريق عام الأسرة لتقديم محتوى واضح وميسر، يساعد أفراد الأسرة على التعرف إلى الخدمات والمبادرات المتاحة، والاستفادة منها بسهولة أكبر. ونحرص من خلال مبادرات الفريق على أن تكون احتياجات الأسرة حاضرة في تطوير المبادرات والمشاريع، بما يدعم استقرارها، ويعزز دورها المحوري في المجتمع».

وأضاف: «نسعى إلى أن يشكل الدليل مرجعاً عملياً يمكن الرجوع إليه للتعرف إلى الخدمات ذات الصلة بالأسرة، وأن يسهم في رفع مستوى الوعي بها، وتسهيل الوصول إليها، بما ينسجم مع توجهات محاكم دبي في تطوير مبادرات نوعية، تتمحور حول احتياجات المجتمع».

ويأتي إطلاق الدليل ضمن المبادرات التي ينفذها فريق عام الأسرة في محاكم دبي، في إطار دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ التماسك الأسري وتطوير مبادرات وخدمات تستجيب لاحتياجات الأسرة، وتسهم في تعزيز استقرارها وتماسك المجتمع.