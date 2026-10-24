قمة علمية بالفجيرة تبحث أحدث تقنيات تشخيص وعلاج أمراض الدم الحميدة

الفجيرة - وام

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت أعمال القمة العلمية السنوية الثانية لأمراض الدم الحميدة، في فندق دبل تري في الإمارة.

تجمع القمة نخبة من الأطباء والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية، يناهز عددهم أكثر من 300 طبيب ومتخصص، بمشاركة ما يزيد على 15 متحدثاً خبيراً، بهدف تبادل الأدلة العلمية والخبرات، وترجمة المعارف العلمية إلى نتائج أفضل للمرضى المصابين باضطرابات الدم الحميدة.

وتناقش القمة عدداً من المحاور والقضايا الصحية المتعلقة بأمراض الدم الحميدة، وأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية المبتكرة، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعارف مع المشاركين والخبراء من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وتستهدف القمة تحويل الأدلة العلمية إلى ممارسات سريرية، وتوصيات عملية تستند إلى أحدث البحوث والإرشادات السريرية، وتحقيق الرعاية المتكاملة، التي تجمع بين مختلف التخصصات الطبية والأنظمة الصحية وبيئات تقديم الرعاية.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عبدالله الحمودي، مدير منطقة الفجيرة الطبية، والدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، والدكتورة موزة المرشودي، رئيسة القمة القائم بأعمال رئيس القسم الطبي في مستشفى الشيخ خليفة في الإمارة، وعدد من المسؤولين.