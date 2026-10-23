هزاع بن زايد: الاهتمام بشؤون المواطنين والوقوف على احتياجاتهم نهج القيادة الرشيدة

استقبل سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، عدداً من الشيوخ والمسؤولين وأعيان ووجهاء المنطقة والمواطنين، في مجلس قصر المقام بمنطقة العين.

وتبادل سموّه مع الحضور الأحاديث الودية التي تُجسِّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الرشيدة بأبناء الوطن، وتناول معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون منطقة العين، والمشاريع التنموية والخدمية التي تشهدها، وسبل تطويرها بما يلبي تطلعات أفراد المجتمع ويسهم في الارتقاء بجودة حياتهم.

وأكد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة التواصل المباشر مع أبناء منطقة العين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يُجسِّد نهج القيادة الرشيدة في الاهتمام بشؤون المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

والتقى سموّه، خلال المجلس، وفداً من هيئة أبوظبي للتراث، برئاسة عبدالله مبارك سعيد المهيري، رئيس الهيئة، حيث أشاد سموّه بجهود الهيئة في تنظيم فعاليات النسخة الأولى من مهرجان العين للرطب، ودورها في صون الموروث الإماراتي الأصيل وترسيخ حضوره لدى الأجيال القادمة، مثمّناً سموّه الجهود المبذولة لإنجاح سباقات الهجن في منطقة العين، والمحافظة على مكانة هذه الرياضة التراثية التي تُمثِّل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

كما تسلّم سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان من عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، القميص الرسمي لسباق «نصف ماراثون أدنوك العين»، المقرر إقامته يوم 7 نوفمبر المقبل، في لفتة تعكس الاهتمام بالفعاليات الرياضية والمجتمعية في منطقة العين، ودعم المبادرات الهادفة إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

ويُنظّم مجلس أبوظبي الرياضي السباق بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أنماط حياة صحية ونشطة، إلى جانب إبراز مقومات منطقة العين وجهةً لاستضافة كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في ترسيخ الرياضة أسلوباً للحياة، والارتقاء بجودة الحياة والرفاه المجتمعي.