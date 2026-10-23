«مؤسسة الجليلة» تدعم 9854 أسرة ومقدمي رعاية عبر «تآلف»





أسهمت «مؤسسة الجليلة» في دعم 9854 من أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية منذ إطلاق برنامج «تآلف» عام 2013، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم احتياجات أصحاب الهمم، ومساعدتهم على تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

ومكّنت المؤسسة مؤخراً، في إطار برنامج «تدريب الوالدين» الذي عُقد بالتعاون مع «عيادات سيج» تحت عنوان «فهم ودعم التنوع العصبي»، والدة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، شُخّص باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، من فهم احتياجات ابنها بصورة أفضل ودعمه في تنمية مهاراته لضمان اتخاذ قراراته باستقلالية.

وتناول البرنامج التدريبي، الذي يعكس تكامل محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، عدداً من الحالات المتنوعة تحت مظلة «تآلف»، والتي شملت التوحد، وصعوبات التعلم، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بهدف تزويد الأسر بالمعرفة اللازمة لمساندة أبنائها بكفاءة.

وأعربت أندريا سيمينغتون، والدة الشاب، عن شكرها لـ«مؤسسة الجليلة» وفريق «تآلف» على الدعم المقدم لها ولأسرتها، مؤكدة أن البرنامج ساعدها على فهم احتياجات ابنها بصورة أعمق، وزوّدها بالمعرفة والمهارات التي مكّنتها من دعمه بما يتناسب مع متطلباته. وقالت إنه مع دخول نجلها المرحلة الجامعية، أصبحت أكثر وعياً بأهمية تحقيق التوازن بين مساندته ومنحه المساحة اللازمة لتحمل مسؤولياته.