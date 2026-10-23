شهدت الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» هذا العام انعقاد «ملتقى دبي لمشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية» 2026، تحت شعار «تواصل. تنسيق. تسريع»، بمشاركة نخبة من مشغلي نقاط الشحن في دبي. وهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومشغلي نقاط الشحن والجهات المعنية، ومناقشة أبرز التطورات والفرص في سوق شحن المركبات الكهربائية، إلى جانب تبادل الخبرات واستعراض التحديات التشغيلية والتنظيمية والحلول التي تدعم التوسع المستدام في البنية التحتية للشحن في الإمارة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»: «يشهد «ويتيكس» توسعاً سنوياً في القطاعات المستقبلية، ومنها المركبات الكهربائية، ويسعى إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي في كافة المجالات الحيوية.

وينسجم ملتقى دبي لمشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية مع جهودنا لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، ودعم جاهزيتنا وبنيتنا التحتية الرائدة الخاصة بالتنقل الأخضر. ويأتي إطلاق الملتقى في إطار مساعينا لتوطيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم تبادل الخبرات والأفكار، وتسريع عجلة تبني النقل المستدام، بما يواكب زيادة الإقبال على استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية».

معايير

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، عضو اللجنة العليا المنظمة لمعرض «ويتيكس»: «نتطلع إلى أن يشكل الملتقى دفعة نوعية لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء إمارة دبي، وفق أعلى معايير الموثوقية والجاهزية والسلامة والكفاءة والجودة، وفتح آفاق أوسع للفرص المستقبلية، وتلبية احتياجات البنية التحتية لمحطات الشحن الخضراء الحالية والمستقبلية، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل الخضراء والمزدهرة».

وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، بصفتها جهة الترخيص في دبي، مع مشغلي نقاط الشحن المستقلين المعتمدين، وفق إطار تنظيمي شامل لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء إمارة دبي. وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي 2,826 نقطة شحن، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص. وقد أسهم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، الذي وضعته الهيئة، في تنظيم القطاع وتحديد متطلبات ترخيص مشغلي نقاط الشحن المستقلين.

تجارب

وشكل «ملتقى دبي لمشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية» منصة للتعريف بالتطورات التي تشهدها منظومة شحن المركبات الكهربائية في دبي، ومناقشة سبل تعزيز تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة العمليات، ودعم الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في مواكبة النمو المتسارع في استخدام المركبات الكهربائية. وتضمن الملتقى جلسات نقاشية وعروضاً متخصصة تناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بمستقبل شحن المركبات الكهربائية، بما في ذلك الشحن بالتيار المتردد والتيار المباشر، وحلول تبديل البطاريات، والشحن المتنقل، إضافة إلى استعراض تطورات منظومة مشغلي نقاط الشحن ودورها في دعم التحول نحو التنقل الأخضر في دبي.