إطلاق حملة توعوية لتعزيز سلامة المشاة في دبي

أطلقت الإدارة العامة لمراكز الشرطة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حملة توعوية لتعزيز سلامة المشاة على مستوى مراكز الشرطة في إمارة دبي، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة العبور، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.

وقال العميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، إن الحملة التوعوية لتعزيز سلامة عبور المشاة تأتي ضمن جهود القيادة العامة لشرطة دبي في نشر الثقافة المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفاتها في توفير بيئة مرورية آمنة.

من جانبه أكد العميد ماجد السويدي أهمية تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى المشاة والسائقين، مشيراً إلى أن الالتزام باستخدام ممرات المشاة والإشارات الضوئية، والعبور من الأماكن المخصصة، يسهم في حماية الأرواح والحد من الحوادث المرورية.

وأوضح العميد ماجد السويدي أن الحملة تضمنت نزول ميدانياً لضباط وأفراد مراكز الشرطة على مناطق الاختصاص لتقديم إرشادات للمشاة حول أساليب العبور الآمن، إلى جانب توعية السائقين بضرورة الانتباه للمشاة ومنحهم الأولوية عند ممرات العبور، خاصة في المناطق الحيوية والمزدحمة، مشيراً الى أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والتعاون مع الجهات المختصة، بما يعزز أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

وحث العميد ماجد السويدي المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات والعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، والالتزام بالإشارة الضوئية على التقاطعات، داعياً ً السائقين إلى الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق، والالتزام بخفض السرعات، مشيراً إلى أن المادة رقم 89 من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أن عدم التزام المشاة بالإشارة الضوئية، وعبورهم الطريق من الأماكن غير المخصصة للعبور يترتب عليه غرامة مالية قدرها 400 درهم.