سلطان بن أحمد يشهد أداء اليمين القانونية لـ 3 من أعضاء السلطة القضائية





شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أداء اليمين القانونية لـ 3 من أعضاء السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سموه. وأدى اليمين القانونية كل من: القاضي سعيد خلفان راشد الشعالي، والقاضي علي راشد عبيد بن هده السويدي، والقاضي الدكتور سهيل علي سعيد خلف النقبي.

وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة القضاة، مشيراً إلى أهمية عمل أعضاء السلطة القضائية والعدلية كافة في دعم استقرار المجتمع، من خلال إرساء مبادئ العدل والنزاهة، وحفظ الحقوق، والعمل على ترسيخ سيادة القانون.

وأشار سموه إلى التطور الكبير في دعم منظومة العمل في المجال القضائي والعدلي في إمارة الشارقة، من خلال أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتواصل المستمر عبر الملتقيات واللقاءات، مما يسهم في توفير بيئة عمل متكاملة، ليتمكن أعضاء السلطة القضائية والعدلية من أداء مهامهم وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبهم، أعرب القضاة عن خالص شكرهم وتقديرهم للثقة الكبيرة التي أُوليت لهم، مؤكدين التزامهم بالعمل ضمن المنظومة القضائية بكل أمانة ونزاهة، بما يحقق الحفاظ على العدل وسيادة القانون في المجتمع.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، إلى جانب سموه، كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ونائب رئيس مجلس القضاء، والدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، وأحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، والدكتورة سلامة راشد سالم الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية، والدكتور عمر عبيد الغول السلامي، رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء