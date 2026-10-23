عمار النعيمي وسفير مولدوفا يبحثان تعزيز العلاقات





استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، أناتول فانغيلي، سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالسفير والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع مولدوفا في مختلف المجالات.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، متحف المنامة، الذي يقدم تجربة ثقافية وتراثية توثّق تاريخ المنطقة وذاكرتها المحلية، وتستعرض جوانب من إرثها الزراعي والاجتماعي والبيئي وملامح الحياة الإماراتية فيها.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حفظ التاريخ يمثل استثماراً في الهوية وترسيخاً لجذور المستقبل، مشيراً إلى أن متحف المنامة يجسد الحرص على تقديم الإرث الحضاري للأجيال بأساليب معاصرة.