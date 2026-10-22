26 ندوة في «ويتيكس» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة

شهد اليوم الثاني من الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 26 ندوة وجلسة متخصصة، تناولت مجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بدور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تعزيز استدامة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والقطاعات ذات الصلة.

وألقت جلسة «بناء مرونة شبكات الكهرباء في عالم غير مستقر: توظيف الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لشبكات طاقة أكثر أماناً وموثوقية» الضوء على تزايد الطلب وضغوط الإمداد والأمن السيبراني. واستعرض آندي وارنر من «هيتاشي إنرجي» حلول HMAX Energy للمراقبة بالمستشعرات والكاميرات الحرارية، والصيانة التنبؤية القائمة على المخاطر، والاستجابة عن بُعد، للحد من الأعطال وتعزيز الموثوقية وإطالة عمر المعدات.

وقال آندي وارنر، المسؤول العالمي عن قطاع خدمات المرافق في شركة «هيتاشي إنرجي»: «يفتح الذكاء الاصطناعي أمامنا فرصاً جديدة، ومن أحدث الحلول التي قدمناها نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البث الوارد من الكاميرات. ويمكن تركيب كاميرات التصوير الحراري والكاميرات العادية لمراقبة المواقع ومحطات التحويل، حيث يحلل الذكاء الاصطناعي الصور لرصد أي مشكلات محتملة. وتتيح هذه التقنية إجراء عمليات الفحص البصري بصورة مستمرة، بدلاً من إرسال مهندس لإجراء فحص سنوي باستخدام كاميرا حرارية، ما يساعد على اكتشاف المشكلات فور ظهورها».

توأمة

وتناولت جلسة «تحسين أداء محطات الطاقة للمستقبل: الرقمنة والمرونة ودمج الطاقة المتجددة» تطوير التوربينات الغازية، والحلول الهجينة التي تجمعها بالبطاريات، ومزج الهيدروجين بالغاز لتعزيز الكفاءة والمرونة ودمج الطاقة المتجددة. وأوضح أندرياس سيبرت، الخبير الفني في التوربينات الغازية، ومجدل شاهين، استشاري الرقمنة، من «سيمنس للطاقة»، دور التوأمة الرقمية في رصد فاقد الأداء وتحسين بدء تشغيل المحطات، بما يخفض استهلاك الوقود والانبعاثات والتكاليف، ويعزز استقرار الشبكة وموثوقيتها.

وبحثت جلسة «تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الطاقة والاستدامة» فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطاقة، وتحسين كفاءة العمليات وموثوقية الأصول، ودعم التخطيط للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وتناولت التحديات المصاحبة لتوسع التطبيقات الذكية، بما فيها ارتفاع الطلب على الكهرباء وجودة البيانات والأمن السيبراني، وأهمية الحوكمة والتعاون بين القطاعات لتوظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة ومستدامة.

الطاقة المتجددة والاستدامة

وتطرقت جلسة «مدن تتمحور حول الإنسان: جودة الهواء الداخلي وما بعد رفاهية بيئة العمل»، بمشاركة فيتالي ماتيونين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيرفويس»، وعبد اللطيف البيطاوي، الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، والدكتور حسن علي، الأستاذ المشارك في جامعة برمنغهام دبي، وسابين غصن، مديرة الاستدامة البيئية في «إينوفا»، وأدارتها نور مزهر، المديرة الأولى للاستراتيجية والبرامج في «فرونتير 25»، إلى أثر جودة الهواء والراحة الحرارية في صحة شاغلي المباني وإنتاجيتهم، وأهمية رصد ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة (PM2.5). وناقش المشاركون دور المعايير والشهادات في تعزيز رفاه الأفراد، والمراقبة المستمرة والترشيح والتهوية الذكية في تحسين أداء المباني القائمة، وتحقيق التوازن بين كفاءة الطاقة والتكاليف التشغيلية.

ندوات المياه

وتناولت جلسة «إن إس إف: جواز منتجاتكم إلى الأسواق العالمية»، التي قدمها أحمد عناب، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة «إن إس إف»، دور المعايير والاختبارات وشهادات المطابقة التي تقدمها مؤسسة «إن إس إف» في ضمان سلامة مياه الشرب من المصدر إلى المستهلك، وتسهيل دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية. واستعرضت اختبارات الأنابيب والوصلات والصمامات والمرشحات والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، ومعايير NSF/ANSI 60 و61 و14، وتحديثها لمواجهة ملوثات مثل الرصاص ومركبات PFAS، بالتعاون مع الجهات التنظيمية.