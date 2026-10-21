شرطة دبي تضم سيارة «يانغ وانغ U8» إلى أسطول دورياتها السياحية

أعلنت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن ضم سيارة «يانغ وانغ U8» الكهربائية، لأسطول دورياتها الحديثة الصديقة للبيئة، وذلك خلال فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026». ودشن العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الدورية الجديدة، بحضور العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد محمد عبد الرحمن عبد الواحد مدير إدارة الشرطة السياحية، والعقيد أنور النمر مدير إدارة مركبات القوة، ويوسف الرئيسي مدير إدارة الشؤون الحكومية والصحة والسلامة والأمن والبيئة في مجموعة الفطيم للسيارات بالإمارات وعدد من الضباط.

وتنتج الدورية «يانغ وانغ U8» قوة إجمالية هائلة تصل إلى 1197 حصاناً، وتمتلك تسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 3.6 ثانية فقط.

وتمتلك دورية «يانغ وانغ U8» ميزات آخرى أبرزها القدرة على الطفو في المياه بسبب التقنيات الهندسية المُتقدمة التي تسمح لها بالملاحة في حالات الطوارئ والسيول، وميزة الدوران الموضعي حيث تستطيع الدوران حول نفسها بالكامل (360 درجة) في مكانها.

وأشاد العميد سعيد الهاجري بالتعاون الوثيق مع شركة مجموعة الفطيم للسيارات، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الكهربائية إلى أسطولها من الدوريات لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة و«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» و«جي بي آر»، وغيرها من المناطق السياحية، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

وأضاف أن رجال الشرطة سيساهمون من خلال سيارة «يانغ وانغ U8» في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس الحرص الدائم على تبني أحدث الحلول المستدامة، والتكنولوجيا الحديثة واستخدام السيارات الصديقة للبيئة في دعم مهام وجهود شرطة دبي.