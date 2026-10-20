شرطة دبي تبرز إبداعات أصحاب الهمم في «بأناملنا نبدع»

دبي - البيان

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026، مستعرضةً مجموعة من الخدمات والتقنيات والمعدات والحلول الذكية المقدمة لأصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين.

وتتضمن منصة شرطة دبي مبادرة «بأناملنا نبدع»، والحقيبة الذكية «هِمّة إكس» (HIMMA X)، المجهزة بتقنيات مساعدة لأصحاب الهمم ضمن سيارة «فيراري مانسوري»، إلى جانب مبادرة «المترجم الصغير»، و«لعبة تحدي الهمم»، وخدمات بطاقة «إسعاد».

إبداعات مباشرة

وتتيح مبادرة «بأناملنا نبدع»، التي ينظمها مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، للأطفال والكبار من أصحاب الهمم استعراض مواهبهم الفنية والحرفية أمام الجمهور، من خلال تنفيذ أعمالهم مباشرة أمام زوار المعرض، في تجربة تفاعلية تبرز مهاراتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب الفنية والحرفية لأصحاب الهمم وتنميتها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب الإسهام في تغيير الصور النمطية المرتبطة بالإعاقة وترسيخ ثقافة الدمج المجتمعي، من خلال توفير منصات تتيح لهم التعبير عن قدراتهم وإبراز إبداعاتهم.

التمكين بالممارسة

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن مبادرة «بأناملنا نبدع» تمثل نموذجاً عملياً للتمكين المجتمعي، عبر إتاحة مساحة تفاعلية لأصحاب الهمم من مختلف الفئات العمرية لإبراز مواهبهم وقدراتهم الفنية والحرفية أمام الجمهور.

وقالت: «ما يميز المبادرة أننا لا نكتفي بعرض أعمال فنية وحرفية أنجزها أصحاب الهمم مسبقاً، بل نتيح لزوار المعرض مشاهدة الإبداع وهو يتشكل أمام أعينهم، بأيدي أطفال وكبار من أصحاب الهمم، ليكونوا شهوداً على ما يمتلكونه من مهارات وقدرات وإمكانات تستحق التقدير والدعم. فنحن لا نقدم مجرد أعمال فنية، وإنما نقدم قصصاً حية عن الإرادة والموهبة والثقة بالنفس».

وأضافت بوحجير أن إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لإظهار قدراتهم بأنفسهم تسهم في تعزيز ثقتهم بمواهبهم، وترسيخ نظرة مجتمعية أكثر وعياً وإيجابية تجاه إمكاناتهم، مؤكدة أن اختلاف القدرات لا يحد من الطموحات، وأن دعم المواهب الإبداعية مسار مهم لتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وقالت: «حرصنا على أن تشمل المبادرة الأطفال والكبار، لأننا نؤمن بأن الموهبة لا عمر لها، وأن كل صاحب همة يستحق فرصة حقيقية ليبدع ويتميز ويترك بصمته. ونسعى من خلال تعاون مجلس الروح الإيجابية مع مجلس تمكين أصحاب الهمم إلى تحويل المبادرات المجتمعية إلى منصات فاعلة لاكتشاف الطاقات وتنمية المواهب، وتعزيز شعور أصحاب الهمم بالفخر بإنجازاتهم».