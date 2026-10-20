بلدية دبي تستعرض مشاريع البنية التحتية المستدامة وإدارة النفايات في «ويتيكس 2026»

دبي - البيان

تستعرض بلدية دبي خلال الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، التي تُقام من 20 إلى 22 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من مشاريعها في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتقنيات البناء المتقدمة، والصحة والسلامة، تشمل منصة رقمية لتنظيم بيانات منتجي النفايات، ومبادرات لإعادة التدوير، وبرنامج تصريف مياه الأمطار، ومنصة لتوثيق مواد البناء، ومشروعاً لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية.

وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، إن المشاركة جاءت بهدف استعراض مشاريع البلدية وخططها لتطوير البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الإدارة المتكاملة للنفايات، بما يدعم مستهدفات «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041» و«السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2031».

تنظيم قطاع النفايات

وتستعرض البلدية «منصة منتج النفايات»، التي تتيح لشركات نقل النفايات المصرح لها في دبي تسجيل بيانات العقود المبرمة مع منتجي النفايات ضمن نظام رقمي موحد، يشمل مواقع المنشآت وأنشطتها، وأنواع النفايات المتولدة، وأعداد الحاويات وسعتها.

وتوفر المنصة قاعدة بيانات ولوحة معلومات تفاعلية تساعد على توحيد إجراءات التعاقد، وتعزيز الرقابة والشفافية والامتثال، وتمكّن صنّاع القرار من الاطلاع على بيانات محدثة لدعم اتخاذ القرارات، فيما يتولى فريق من إدارة عمليات النفايات متابعة التسجيل وتحليل البيانات والتحقق من صحتها.

كما تستعرض البلدية مبادرة «Bottle2Bag»، التي تقوم على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وتحويلها إلى حقائب مدرسية، إذ نجحت في جمع وإعادة تدوير مليوني عبوة، تعادل نحو 40 طناً، بمشاركة أكثر من 90 جهة.

وتعتمد المبادرة على شبكة لجمع العبوات تشمل أجهزة ذكية في المؤسسات التعليمية، و11 جهازاً لاسترداد العبوات في مرافق البلدية والشركاء، و20 حاوية مخصصة للشواطئ العامة، إلى جانب 13 مركزاً لتجميع المواد القابلة للتدوير ضمن «واحات الاستدامة الذكية» في المناطق السكنية. وتسهم المبادرة في تحويل العبوات المستعملة إلى مواد خام قابلة لإعادة الاستخدام، والحد من النفايات والانبعاثات المرتبطة بإنتاج البلاستيك من المواد الخام الأولية.

وتعرض البلدية كذلك مشروع «سيركل دبي»، الذي يستهدف الحد من إنتاج النفايات، وتحقيق الفرز من المصدر بنسبة 100% في جميع المناطق السكنية، من خلال حملات توعوية وتواصلية لترسيخ مفهوم «صفر نفايات» وتشجيع الممارسات المستدامة.

تطوير البنية التحتية

وفي مجال تصريف مياه الأمطار، تستعرض البلدية برنامج «تصريف»، الذي أُطلق عام 2024 بتكلفة 30 مليار درهم، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بنسبة 700%، لتتجاوز 20 مليون متر مكعب يومياً. ومن المتوقع إنجاز المشروع عام 2033، بما يعزز قدرة البنية التحتية على التعامل مع التحديات المناخية وحماية الأرواح والممتلكات.

وفي قطاع البناء، تقدم البلدية «منصة جواز سفر مواد البناء»، التي توثق بيانات المواد ومواصفاتها خلال مراحل تصميمها وإنتاجها ونقلها وتركيبها ومعالجتها، وصولاً إلى تفكيكها أو إعادة استخدامها وانتهاء عمرها الافتراضي، بما يدعم إعادة استخدام المواد ويحد من البصمة الكربونية.

كما تستعرض خططها لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية، عبر تحالف محلي وعالمي يضم أكثر من 25 شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية محلية ودولية.

ويمتد المشروع على مدى ثمانية أشهر، تليها فترة شهرين لتوثيق النتائج، ويهدف إلى تحويل موقع البناء إلى مختبر تطبيقي لتقنيات الروبوتات في قطاع التشييد، يجمع بين نقل المعرفة والبحث التطبيقي واستخدام التقنيات الروبوتية عملياً.

رقابة استباقية

وتستعرض البلدية «رادار الصحة والسلامة»، وهو نظام رقابي ذكي يوظف الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني لرصد المخاطر المحتملة والتنبؤ بها، بما يشمل أنظمة المياه والهواء والعوامل المؤثرة في صحة المجتمع وسلامته.

ويعزز النظام سرعة الاستجابة للبلاغات والإشعارات الصحية من خلال مؤشرات وتحليلات استباقية تساعد على تقييم أوضاع المناطق والمنشآت قبل تنفيذ الزيارات الميدانية، وتوجيه الجهود الرقابية إلى المواقع ذات الأولوية. كما يتيح عرض البيانات والمخاطر عبر خرائط تفاعلية ولوحات معلومات تدعم اتخاذ القرارات والتنسيق مع الشركاء المعنيين.