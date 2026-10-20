فتح التسجيل لـ «آيدكس» و«نافدكس 2027» ومؤتمر الدفاع الدولي

أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، فتح باب التسجيل الإلكتروني لحضور معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2027»، ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس 2027»، ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2027 في مركز أدنيك أبوظبي.

وتوفر دورة 2027 منصة استراتيجية لاستعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية من تقنيات وحلول متقدمة، بما في ذلك التطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي والابتكار، كما تجمع صنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب نخبة من الشركات العالمية العاملة في قطاعي الدفاع والأمن. ودعت مجموعة أدنيك الراغبين في حضور «آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي 2027 إلى استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني مبكراً، نظراً إلى أن إجراءات الموافقة قد تستغرق بعض الوقت، وذلك بما يسهم في توفير تجربة سلسة وفعالة للمشاركين والزوار.

وشهدت دورة عام 2025 من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» نتائج قياسية، إذ استقطبت 206,073 زائراً من مختلف دول العالم، بزيادة بلغت 55.5% مقارنة بدورة عام 2023، وشارك فيها 1,565 شركة عارضة تمثل كبرى الشركات المحلية والدولية، بحضور من 65 دولة. كما بلغت قيمة الصفقات المبرمة خلال الحدث 25.15 مليار درهم، بنمو قدره 10% مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس الدور الذي يؤديه المعرضان في دعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز فرص الأعمال والتعاون بين الجهات المشاركة. وتتطلع دورة 2027 إلى البناء على النتائج التي حققتها الدورة السابقة، مع توقع مشاركة واسعة من الوفود الرسمية وصنّاع القرار والشركات العالمية، بما يوفر فرصاً جديدة للتواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية، ويعزز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية على المستوى الدولي.