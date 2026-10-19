1526 صاحب همة استفادوا من خدمات «في الشوفة» بمحاكم دبي

دبي - البيان

استعرضت محاكم دبي، خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، نتائج مبادرة «في الشوفة»، التي تهدف إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المنظومة القضائية، وتوفير خدمات تراعي احتياجاتهم وتساعدهم على تجاوز التحديات المرتبطة بالحصول على الخدمات القضائية والمساندة.

وأظهرت الإحصاءات تسجيل 1526 متعاملاً من أصحاب الهمم ضمن خدمات المبادرة، منذ إطلاقها في يوليو 2024 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنوع الخدمات المقدمة لهذه الفئة واتساع نطاق الاستفادة منها.

وتأتي مشاركة محاكم دبي في المعرض في إطار جهودها لتطوير خدمات قضائية أكثر شمولاً، وتعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في تمكين أصحاب الهمم ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

7 خدمات متنوعة

وتوزع المتعاملون المستفيدون من المبادرة على سبع خدمات، تصدرتها خدمات مراكز «العضيد» بواقع 765 متعاملاً، تلتها خدمة «قريب» بـ320 متعاملاً، ثم خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم بـ141 متعاملاً، وخدمة «شور» بـ88 متعاملاً، و«محاكم الخير» بـ84 متعاملاً، و«سند» بـ78 متعاملاً، و«عون» بـ50 متعاملاً.

وتوفر هذه الخدمات مسارات متنوعة لمساندة أصحاب الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات القضائية، بما يسهم في تقليل العوائق أمام المتعاملين، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وفق احتياجاتهم.

تمكين أصحاب الهمم

وقال خالد المعصم، رئيس فريق «إكسبو أصحاب الهمم» في محاكم دبي، إن المبادرات النوعية، وفي مقدمتها «في الشوفة»، تعكس تطور نهج محاكم دبي في التعامل مع أصحاب الهمم، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع، لهم حقوق متساوية في الوصول إلى العدالة والحماية القانونية.

وأضاف أن هذه المبادرات تجسد مبادئ المسؤولية المجتمعية من خلال تطوير خدمات تراعي احتياجات المتعاملين بمختلف فئاتهم، وتسهم في تعزيز المساواة وتوفير بيئة قضائية أكثر شمولاً، بما يدعم توجه دبي نحو بناء مجتمع متلاحم ومنصف.

وأشار إلى أن أهمية مبادرة «في الشوفة» لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تمتد إلى تعزيز مفهوم العدالة الشاملة، عبر تيسير الوصول إلى المنظومة القضائية ومراعاة احتياجات أصحاب الهمم، بما يجعل الخدمات أكثر قرباً من المتعاملين.