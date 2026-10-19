شرطة دبي توظّف «فيراري مانسوري» لخدمة أصحاب الهمم

دبي – البيان

استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في اليوم الأول من الدورة الثامنة لمعرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، سيارة «فيراري مانسوري» التابعة لإدارة الشرطة السياحية، والمجهزة بالحقيبة الذكية المبتكرة «هِمّة إكس»، التي تضم أجهزة إلكترونية وتقنيات مساعدة تسهم في تيسير التواصل مع أصحاب الهمم وتقديم الخدمات الشرطية لهم.

وتتيح حقيبة «هِمّة إكس» توفير حلول تقنية مساعدة ضمن حقيبة متنقلة في الدورية، بما يسهم في تيسير التواصل والتفاعل مع أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، وتقليل حواجز التواصل، وتعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم في الميدان.

ويعكس تجهيز السيارة بهذه التقنيات توجّه شرطة دبي نحو توسيع نطاق الخدمات الشرطية الميسرة، ونقل وسائل الدعم من مراكز تقديم الخدمات إلى المواقع والوجهات السياحية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويدعم توفير بيئة سياحية آمنة وشاملة.

الابتكار لخدمة الإنسان

وأكد الرائد محمد عبد الرحمن المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالنيابة في شرطة دبي، أن المشاركة في المعرض تعكس التزام القيادة العامة بتطوير خدمات ومبادرات مبتكرة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وقال إن الابتكار في شرطة دبي لا يقتصر على تطوير الأنظمة والمركبات والتقنيات الحديثة، بل يمتد إلى توظيفها لخدمة المجتمع وإحداث أثر إيجابي في حياة أفراده، مشيراً إلى أن حقيبة «هِمّة إكس» تقدم نموذجاً لتوفير التقنيات المساعدة ضمن منظومة الخدمات الشرطية الميدانية، عبر حلول مرنة وشاملة تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم.

وأضاف أن شرطة دبي تحرص، من خلال مشاركتها، على إبراز تكامل الجهود بين الإدارات العامة والمجالس الشرطية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتمكين، بما ينسجم مع رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر صداقة لأصحاب الهمم.

مبادرات وتجارب تفاعلية

من جانبه، أكد محمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن حقيبة «هِمّة إكس» تمثل خطوة نوعية في توظيف التكنولوجيا المساعدة ضمن الخدمات الشرطية الميدانية، من خلال توفير حلول عملية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتيسر حصولهم على المساعدة والتواصل.

وأوضح أن المبادرة تقوم على جعل التقنيات المساعدة أقرب إلى المستفيدين ومتاحة ضمن بيئة خدمية أكثر مرونة وشمولاً، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للتميز لا تقتصر على فخامة المركبات، بل تكمن في توظيف الإمكانات والتكنولوجيا لخدمة الإنسان وتذليل التحديات أمام أصحاب الهمم.

وإلى جانب السيارة والحقيبة الذكية، يتضمن جناح شرطة دبي مبادرات مجتمعية وتجارب تفاعلية، تشمل «لعبة تحدي الهمم»، التي تقدم 20 سؤالاً يومياً لتعزيز الوعي بأساليب التعامل مع أصحاب الهمم، ومبادرة «بأناملنا نبدع» بمشاركة مجلس الروح الإيجابية، ومبادرة «المترجم الصغير» بمشاركة طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، لنشر ثقافة تعلم لغة الإشارة وتعزيز التواصل والدمج المجتمعي.

كما يستعرض الجناح خدمات بطاقة «إسعاد» والمزايا المقدمة لأصحاب الهمم، ومبادرة العلاج بركوب الخيل، إلى جانب عروض الكلاب البوليسية التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.