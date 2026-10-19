نيابة دبي تطلق مجلساً استشارياً لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في تطوير الخدمات

دبي – البيان

تشارك النيابة العامة بدبي، ممثلة بفريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مبادراتها الرامية إلى دعم أصحاب الهمم، وحماية حقوقهم، وتعزيز تكافؤ الفرص ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.

وأكد المستشار الدكتور محمد الحمادي، المحامي العام ورئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، أن دعم أصحاب الهمم يبدأ بفهم احتياجاتهم وتوفير الفرص التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى حرص النيابة العامة بدبي على تهيئة بيئة دامجة، وتقديم خدمات ميسرة تلبي تطلعاتهم، وتسهم في إسعادهم وتعزيز جودة حياتهم.

وتأتي مشاركة النيابة في المعرض في إطار حرصها على تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، والاطلاع على أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تذليل التحديات أمام أصحاب الهمم، وتيسير دمجهم في مختلف المجالات. كما تستعرض النيابة مبادراتها المبتكرة، ومن أبرزها «أنا ومديري» و«قناة الهمم»، إلى جانب المجلس الاستشاري.

المجلس الاستشاري

وفي خطوة تعزز مشاركة أصحاب الهمم في تطوير الخدمات الحكومية، أطلق فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في النيابة العامة بدبي المجلس الاستشاري، الذي تترأسه النيابة، ويضم نخبة من أصحاب الخبرة والإنجاز في مجال دعم أصحاب الهمم، من مؤسسات النفع العام والدوائر الحكومية.

ويهدف المجلس إلى إتاحة المجال أمام أصحاب الهمم للمشاركة في تطوير السياسات والمبادرات الحكومية، وتقديم المشورة والتوصيات الرامية إلى تحسين الخدمات، ودعم الأفكار المبتكرة، وتعزيز دمجهم في المجتمع، بما يضمن حماية حقوقهم وتكافؤ الفرص المتاحة لهم.