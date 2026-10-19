«موارد بشرية دبي» تؤهل 165 مواطناً وتتيح مقابلات وظيفية فورية لأصحاب الهمم

دبي – البيان

تستعرض دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مبادرة «مكّن» لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، التي تستهدف في مرحلتها الأولى 165 مواطناً، بينهم 15 من أصحاب الهمم، إلى جانب إتاحة مقابلات وظيفية فورية للباحثين عن عمل، بهدف التعرف على مؤهلاتهم وتوجيههم نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية.

وتشارك الدائرة في المعرض، ضمن منصة هيئة تنمية المجتمع في دبي، مستعرضة جهودها في تأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز فرص أصحاب الهمم في الالتحاق بالعمل الحكومي، وتطوير آليات الاستقطاب بما يتناسب مع مؤهلات المرشحين ومتطلبات الوظائف.

مساران للتأهيل

وتنفذ الدائرة مبادرة «مكّن»، تحت شعار «نُمكّن الطاقات... ونصنع المستقبل»، من خلال مسارين تدريبيين يستهدفان تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل وتعزيز الجاهزية المهنية للمشاركين.

ويستهدف المسار الأول 150 مشاركاً ضمن برنامج «AI+»، الذي يُنفذ بالتعاون مع «دبي الرقمية»، ويركز على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئات العمل، إلى جانب توظيف أدواته في إعداد السير الذاتية والاستعداد للمقابلات الوظيفية.

أما المسار الثاني، فيستهدف 15 مشاركاً من أصحاب الهمم، بالتعاون مع أكاديمية «ماي ماكسيمس» للتدريب المهني والإداري، ويشمل تنمية المهارات المهنية المستقبلية والكفاءات السلوكية، والتميز في خدمة المتعاملين، فضلاً عن التعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية.

وبعد استكمال البرامج التدريبية، تتاح للمشاركين فرصة إجراء مقابلات وظيفية مع الجهات الحكومية المشاركة، فيما تعتمد الدائرة مؤشرات لقياس اكتساب المهارات ومستوى الجاهزية المهنية، ومتابعة المخرجات المرتبطة بالتوظيف.

مقابلات ومتابعة

وتجري الدائرة، ضمن مشاركتها في المعرض، مقابلات وظيفية فورية مع الباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، للتعرف على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم وتطلعاتهم المهنية، وتحديد احتياجاتهم في بيئة العمل، بما يساعد على مواءمة قدراتهم مع متطلبات الوظائف المتاحة.

وتستمر جهود الاستقطاب بعد انتهاء المعرض من خلال مطابقة بيانات المرشحين مع الشواغر المتاحة لدى الجهات الحكومية، وإحالة بيانات المرشحين المناسبين إلى الجهات المعنية وفق متطلبات كل وظيفة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستقطاب وتسريع مراحل التوظيف.

كما يتضمن المسار التدريبي المخصص لأصحاب الهمم إرشاداً فردياً وتقييماً للجاهزية الوظيفية، مع توفير الترتيبات التيسيرية والتقنيات المساندة عند الحاجة. وتُزوّد جهات التوظيف بتقارير كفاءة فردية تتضمن توصيات بشأن الدعم المطلوب لكل مرشح في بيئة العمل، ويحصل المشاركون على شهادة معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بعد إتمام البرنامج.

تمكين الكفاءات الوطنية

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، أن مشاركة الدائرة في المعرض تعكس توجهها نحو تطوير منظومة موارد بشرية حكومية تعزز الاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية، وتتيح لأصحاب الهمم مسارات مهنية تدعم مشاركتهم في سوق العمل.

وقال إن الاستثمار في قدرات أصحاب الهمم يمثل جزءاً أساسياً من رؤية الدائرة لتطوير رأس المال البشري الحكومي، مشيراً إلى أن مبادرة «مكّن» تترجم هذا التوجه إلى برامج تأهيلية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتمنح المشاركين الأدوات اللازمة لإبراز إمكاناتهم والاستعداد لمتطلبات الوظائف المستقبلية.

وأضاف أن الدائرة تحرص، بالتعاون مع شركائها، على تطوير آليات استقطاب أكثر مرونة وفاعلية، تراعي قدرات المرشحين واحتياجاتهم، وتسهم في تهيئة بيئات عمل داعمة لتطورهم المهني، بما يعزز تكافؤ الفرص، ويرسخ حضور أصحاب الهمم في مختلف مجالات العمل الحكومي.