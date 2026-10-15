أمطار غزيرة على مناطق الفجيرة الجبلية

الفجيرة - عائشة الكعبي

استقبلت المناطق الجبلية في إمارة الفجيرة تباشير فصل الشتاء بهطول أمطار غزيرة استمرت نحو ساعتين متواصلتين، شملت مناطق ميدق وثوبان والسيجي ومسافي وعدداً من المناطق المجاورة، في مشهد بث الفرح في نفوس الأهالي والزوار الذين استبشروا بأمطار الخير والبركة، لاسيما أنها جاءت بعد أيام من إقامة صلاة الاستسقاء، وقد روت الأمطار الأرض والمزارع والبساتين، وأعادت الحياة إلى الأودية والشعاب الجبلية، معلنة بداية موسم شتوي واعد يترقبه أهالي المنطقة كل عام.

وأدت الأمطار الوفيرة إلى اندفاع السيول عبر المنحدرات الجبلية وانسياب المياه والشعاب المائية، التي انهمرت من أعلى السفوح الصخرية في لوحات طبيعية خلابة عكست جمال الطبيعة وتنوع تضاريس المنطقة، وشكلت الشلالات المائية المتدفقة من قمم الجبال مشهداً استثنائياً استقطب عدسات المصورين لتصوير تدفق المياه بين الصخور والأشجار.

وشهد سوق الجمعة في مسافي إقبالاً كبيراً من العائلات والزوار القادمين من مختلف أنحاء الدولة، حيث حرص كثيرون على الاستمتاع بالأجواء الماطرة ومتابعة جريان المياه والاستمتاع بالطبيعة الجبلية التي ازدادت جمالاً مع تواصل هطول الأمطار.

وعبّر عدد من مرتادي المناطق الجبلية عن سعادتهم بأمطار الرحمة التي بثت أجواء من التفاؤل بقدوم فصل الشتاء، مؤكدين أن مشاهد الغيوم التي عانقت قمم الجبال وتدفق المياه من الشعاب والسفوح رسمت لوحة طبيعية استثنائية أعادت إلى الأذهان جمال المواسم الماطرة التي تشتهر بها مناطق الفجيرة الجبلية.

وأكدت الأمطار مجدداً مكانة الفجيرة كوجهة طبيعية مميزة خلال المواسم المطيرة، حيث تتجسد روعة المشهد في التقاء الغيوم بالجبال، وانهمار المياه من السفوح الشاهقة، وجريان السيول بين الأودية، في لوحة بديعة تبعث الفرح والطمأنينة في النفوس، وتستقطب الزوار من مختلف مناطق الدولة.