«محمد بن راشد للإسكان» تحتفي بعشرين عاماً على تأسيسها وتكرّم موظفيها

دبي - البيان

احتفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، خلال حفل أقيم في فندق بالازو فيرزاتشي دبي، شهد إطلاق شعار «الذكرى» وتكريم الموظفين الذين أكملوا عشرين عاماً من الخدمة في المؤسسة.

حضر الحفل محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة والقيادات الإدارية وموظفو المؤسسة، احتفاءً بمسيرتها في خدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار السكني للأسر الإماراتية، وتقديراً لإسهامات العاملين في تطوير خدماتها.

وقال محمد الشحي: «يمثل مرور عشرين عاماً على تأسيس المؤسسة محطة مهمة لاستذكار مسيرة من العمل والعطاء، ونستحضر بكل امتنان دعم قيادتنا الرشيدة وثقتها، التي مكّنتنا من مواصلة رسالتنا في خدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر الإماراتية، والجهود التي بذلتها فرق العمل على مدى عقدين لتطوير منظومة الإسكان والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين».

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تشكل دافعاً لمواصلة التطوير والابتكار، وتعزيز كفاءة الخدمات والإجراءات، وتبني الحلول المستدامة التي تستجيب لاحتياجات الأسر المواطنة وتطلعاتها، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ الاستقرار الأسري، وتحقيق أفضل مستويات جودة الحياة.

وأضاف: «كان خلف هذه المسيرة جهود مخلصة وخبرات تراكمت، أسهمت في تعزيز الاستقرار الأسري لمواطني دبي، ونتوجه اليوم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والقيادات الإدارية الحاليين والسابقين، وإلى جميع موظفي المؤسسة، الذين تركوا بصمتهم في هذه المسيرة. وما تحقق يمنحنا دافعاً لمواصلة التطوير وتقديم خدمات تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم».

وتضمن برنامج الحفل عرضاً مرئياً استعرض محطات من مسيرة المؤسسة، وإطلاق شعار الذكرى العشرين، إلى جانب عرض مرئي احتفى بدور الموظفين في تحقيق أهداف المؤسسة وتطوير خدماتها.

كما شهد الحفل تكريم الموظفين الذين أكملوا عشرين عاماً من الخدمة، تقديراً لإخلاصهم وعطائهم المتواصل، ولما قدموه من جهود وخبرات أسهمت في مسيرة المؤسسة.