صقر غباش يبحث والسفير الألماني تعزيز التعاون البرلماني

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وتطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الألماني «البوندستاغ»، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.



وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش بالسفير الألماني، مهنئاً إياه بمناسبة بدء مهام عمله لدى الدولة، ومعرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بما يدعم العلاقات الثنائية ويوسع آفاق التواصل بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ.



وأكد معاليه عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية.



من جانبه، أشاد الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.



من جهة أخرى، بعث معالي صقر غباش، برقية تهنئة إلى ميلتون ديك، رئيس مجلس النواب الأسترالي، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، ومواصلة مسيرة الاتحاد وتعزيز مكانته ودوره على الساحة الدولية.



وأكد معالي صقر غباش، في برقيته أن تولي ميلتون ديك رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي في هذه المرحلة الدقيقة من العلاقات الدولية يكتسب أهمية خاصة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تستدعي ترسيخ ثقافة الحوار، وتوسيع مساحات التفاهم، وتعزيز قدرة المؤسسات البرلمانية على الإسهام الفاعل في معالجة القضايا العالمية، بما يدعم تحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب.