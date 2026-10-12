قمة قادة الاستدامة في أبوظبي تبحث تعزيز المرونة وبناء مستقبل مستدام

آمنة الضحاك:

المرونة والصمود في صميم رؤية الإمارات للتنمية المستدامة

أبوظبي - وام

تنظم «فوربس الشرق الأوسط» النسخة الرابعة من «قمة قادة الاستدامة – أبوظبي 2026» يومي 19 و20 الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء من المنطقة والعالم.

وتحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، تقام القمة تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وتركّز على تعزيز قدرة الحكومات والشركات والمؤسسات على استباق التغيير والتعامل مع المتغيرات وبناء القدرات اللازمة لتحقيق نمو مستدام، في ظل التحولات التكنولوجية والضغوط المناخية والمتغيرات الجيوسياسية والتطور المتسارع للقطاعات.

يشارك في القمة نخبة من صُنّاع السياسات والقيادات التنفيذية والأكاديمية والخبراء، من بينهم معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

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4 محاور

وتتناول القمة أربعة محاور رئيسية، هي «القيادة العالمية والحوكمة الاستراتيجية»، و«الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي واقتصادات المستقبل»، و«الأثر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وقيادة الاستدامة»، إلى جانب مفهوم «القيادة المسؤولة» الذي يركّز على خلق قيمة طويلة الأمد من خلال الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والتقدم الاجتماعي والحوكمة المرنة.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «تضع دولة الإمارات المرونة والصمود في صميم رؤيتها للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، وتعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.. ونعزز هذا النهج بجاهزيتنا المستمرة للتعامل مع المتغيرات العالمية، بما يدعم أمننا الغذائي والمائي، ويدفع جهودنا لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره وتتجسد هذه الرؤية في سياسات نطورها وننفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي شراكات دولية لتبادل الخبرات وتطوير حلول للتحديات المشتركة».

وأضافت معاليها: «توفر لنا قمة قادة الاستدامة، التي تنظمها «فوربس الشرق الأوسط» ويسعدنا رعايتها للعام الثاني على التوالي، فرصة لعرض تجربتنا وتبادل الخبرات مع مختلف الأطراف ونسعى من خلالها إلى بناء شراكات تحوّل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق، وتعزيز الحوار حول أولوياتنا، خاصة مع اقتراب استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي ديسمبر المقبل.. فيما تُثري مشاركة الطلبة والشباب هذه الحوارات برؤيتهم للمستقبل، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية والمشاركة في تطوير حلول لتحدياتها».

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مسؤولية أوسع

وحول القمة، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: «تفرض التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية على القادة مسؤولية أوسع في رسم مسارات النمو وتحقيق قيمة مستدامة تمتد إلى المستقبل وتُوفّر أبوظبي بيئة ملائمة لتبادل الرؤى واستعراض التجارب وبناء شراكات تُسهم في تطوير حلول عملية للتحديات المشتركة».

وتشهد القمة مشاركة أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر وحسين شكري، رئيس سيمنس للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وكريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية في (M42)؛ والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع؛ والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية؛ وروبرتا كالاريزي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«غاية».

وتشمل المناقشات مرونة الطاقة والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والاستثمار، ورأس المال الطبيعي، وتحويل الأبحاث إلى قيمة اقتصادية، وتطوير القيادات، وجاهزية القوى العاملة.

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