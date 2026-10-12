شراكة لدعم مستفيدي أعراس دبي والمقبلين على الزواج

دبي - البيان

وقّع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، يحصل بموجبها الشباب المقبلون على الزواج ضمن برنامج «أعراس دبي» على مزايا حصرية، إلى جانب منح المستفيدين بطاقة إسعاد، بما يدعم جودة الحياة والتماسك المجتمعي.

وتأتي الشراكة دعماً لمبادرة «أعراس دبي» المنبثقة من «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، والهادفة إلى تمكين الشباب وتخفيف الأعباء المادية عن المقبلين على الزواج، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ترجمةً لرؤية وتوجيهات سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم الأسرة الإماراتية وتمكينها.

وجرى توقيع المذكرة على هامش اجتماع اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، بحضور مديري عموم الجهات الأعضاء في اللجنة. ووقّعها عن القيادة العامة لشرطة دبي العميد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، وعن هيئة تنمية المجتمع الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة، بحضور عدد من الضباط والموظفين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتطوير منظومة العمل، ودعم المبادرات الإبداعية والابتكارية ذات الأثر المجتمعي.

شراكة مجتمعية

وأكد العميد صلاح المرزوقي أن المذكرة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على توسيع أثر بطاقة إسعاد في تعزيز جودة الحياة والسعادة المجتمعية، مشيراً إلى أن دعم الشباب المقبلين على الزواج استثمار في استقرار الأسرة الإماراتية وتماسك المجتمع، وأن الشراكة توفر مزايا عملية تخفف الأعباء عن المستفيدين من برنامج «أعراس دبي»، وتتيح لهم الاستفادة من شبكة عروض البطاقة.

دعم الأسرة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الهاشمي أن الشراكة تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز استقرار الأسرة وجودة الحياة، ودعم الشباب في بناء أسر مستقرة ومستدامة.

وقال إن التعاون يوفر مزايا عملية للمستفيدين من برنامج «أعراس دبي»، ويعزز تكامل الجهود الحكومية لخدمة الأسرة، بما يسهم في بناء مجتمع متلاحم ومزدهر.