«قانونية دبي» تشارك في «إكسبو أصحاب الهمم» بمبادرات لتطوير الخدمات

دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، مستعرضة مبادرات لتطوير خدماتها الرقمية وتيسير وصول أصحاب الهمم إليها، بما يعزز استقلاليتهم ويدعم دمجهم في المجتمع.

مبادرات تفاعلية

وتتيح الدائرة، خلال مشاركتها، مختبراً تفاعلياً لتجربة خدماتها الرقمية ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تمكين أصحاب الهمم من استخدامها وتقييم مدى ملاءمتها لاحتياجاتهم، ورصد ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير القنوات الرقمية وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز شمولية الخدمات.

كما تستعرض الدائرة دليلاً مرئياً بلغة الإشارة، أعدّته بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، ويتضمن أبرز المصطلحات القانونية المرتبطة بمهام الدائرة وخدماتها، بهدف تيسير وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات القانونية، وتمكينهم من التعبير عن احتياجاتهم والاستفادة من الخدمات باستقلالية.

جلسة معرفية

وضمن البرنامج المعرفي للمعرض، تنظّم الدائرة جلسة بعنوان «دور الأسرة في دعم أصحاب الهمم: من الرعاية إلى التمكين»، بمشاركة ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومنى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي. وتناقش الجلسة دور الأسرة في تمكين أصحاب الهمم، والأطر التشريعية والمجتمعية الداعمة لهم، وأهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات لتوفير منظومة دعم شاملة ومستدامة تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

تمكين مستدام

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن المشاركة السنوية في المعرض تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت تمكين أصحاب الهمم أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة، وتسهم في دعم توجه دبي لتكون مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وأشار إلى أن المعرض يشكل فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث المبادرات والحلول والتقنيات التي تعزز مشاركة أصحاب الهمم في المجتمع.