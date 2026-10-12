محاكم دبي تتسلم شهادة «المؤسسة الابتكارية المعتمدة» بست نجوم

دبي - البيان

تسلّمت محاكم دبي شهادة «المؤسسة الابتكارية المعتمدة» الصادرة عن معهد الابتكار العالمي (GInI)، تأكيداً لريادتها في الابتكار القضائي، بعد أن أصبحت في مارس 2024 أول جهة قضائية على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد، الذي يعكس نضج منظومة الابتكار، وقدرتها على تطوير العمل المؤسسي والخدمات.

وجرت مراسم تسليم الشهادة في مقر محاكم دبي، بحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي عمر محمد ميران، نائب المدير، وعدد من قيادات الدائرة وموظفيها، إلى جانب محمد مهند شاهين، الممثل الإقليمي لمعهد الابتكار العالمي.

وأكد السويدي أن الاعتماد يجسد الجهود المشتركة لفرق العمل في مختلف إدارات محاكم دبي، وحرص الدائرة على ترسيخ الابتكار جزءاً أساسياً من تطوير العمل القضائي والمؤسسي، مشيراً إلى مواصلة تطوير الأفكار والمبادرات والحلول التي ترفع كفاءة الخدمات، وتحسّن تجربة المتعامل، وتدعم مسيرة التطوير المستمر.

وحصلت محاكم دبي على الاعتماد بعد تقييم شامل لمنظومة الابتكار وفق 387 معياراً، فيما يشير تصنيف «ست نجوم»، الذي يمثل المستوى الرابع من خمسة مستويات للاعتماد، إلى انتقال الدائرة من المبادرات الابتكارية المتفرقة إلى منظومة متكاملة لإدارة الابتكار وتطويره.

واستعرضت علياء الماجد، خلال المراسم، أبرز ملامح منظومة الابتكار في المحاكم وإنجازاتها، وفي مقدمتها الاستراتيجية التخصصية للابتكار 2025–2027، التي تستهدف تطوير أدلة العمل وتنفيذ المشاريع والمبادرات المرتبطة بمحاورها، وتعزيز حضور الابتكار في الممارسات المؤسسية والخدمات.

وأظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة الإدراك بالابتكار إلى 80 % بنهاية عام 2025، بالتزامن مع نمو عدد الموظفين المشاركين في برامج الابتكار بنسبة 451.6 % بين عامي 2023 و2025، من 31 إلى 171 موظفاً، بما يعكس اتساع المشاركة في تطوير الأفكار، وترسيخ ثقافة الابتكار داخل الدائرة.

وخلال عام 2025 استقبلت محاكم دبي 1,290 فكرة ابتكارية، منها 294 فكرة قابلة للتطبيق، نفذت منها 54 فكرة، كما حققت 22 مخرجاً للملكية الفكرية، وفازت بأربع جوائز إقليمية وعالمية. وتضم محفظة الابتكار 54 مبادرة، تشمل 37 مبادرة للابتكار التدريجي، و13 للابتكار الاختراقي، وأربع مبادرات للابتكار الجذري، بما يجمع بين التحسين المستمر، وتطوير حلول أكثر تحولاً.

وتسهم هذه المنظومة في تطوير الخدمات والإجراءات، وتحسين تجربة المتعامل، ودعم جهود تصفير البيروقراطية، من خلال توظيف الأفكار الابتكارية لمعالجة التحديات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

وفي إنجاز يعزز حضورها في مجال الابتكار فازت الدائرة مرتين متتاليتين بجائزة الابتكار المتميز في القطاع العام، التي يقدمها المعهد العالمي للابتكار؛ الأولى عام 2024 عن منصة «إفصاح»، والثانية عام 2025 عن «منصة الأحكام والمبادئ القانونية الذكية»، ضمن منافسة عالمية شهدت تقديم أكثر من 3,250 طلباً من مختلف دول العالم.