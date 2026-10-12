166 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» لدعم 50 ألف أسرة وحالة خلال 9 أشهر

دبي - البيان

بلغ إجمالي عطاء جمعية «بيت الخير» نحو 166 مليون درهم حتى نهاية سبتمبر 2026، استفادت منه 50,252 أسرة وحالة، بعد دراسة طلباتها وفق القواعد المعتمدة، فيما وصل إنفاق الجمعية خلال سبتمبر وحده إلى 15 مليون درهم، منها 3.4 ملايين درهم مساهمات بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي الأول للجمعية.

وبحسب بيان الجمعية، فقد توزع الإنفاق التراكمي حتى نهاية الربع الثالث بين 68.9 مليون درهم من أموال الزكاة، و96.9 مليون درهم من أموال الصدقات، في إطار مواصلة الجمعية تنفيذ حزمة مشاريعها الجديدة للأعوام 2026–2030، التي تركز على دعم الأسر الأقل دخلاً وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وتصدرت المساعدات الطارئة مشاريع الدعم الإنساني خلال سبتمبر، بإجمالي بلغ نحو 7.8 ملايين درهم، منها 3.9 ملايين درهم من أموال الزكاة، و4 ملايين درهم من أموال الصدقات، لتلبية احتياجات الأسر المتعففة والحالات التي تواجه أزمات طارئة أو ظروفاً معيشية صعبة، ومساندتها على تجاوزها واستعادة استقرارها.

وفي إطار برامج الدعم المنتظم، أنفقت الجمعية نحو 662 ألف درهم على المساعدات النقدية الشهرية للأسر، و500 ألف درهم على كفالة ورعاية أسر الأيتام، و105 آلاف درهم لدعم أصحاب الهمم، بما يعزز استمرارية المساندة المقدمة للفئات المستحقة.

وامتد الدعم خلال سبتمبر إلى قطاعات الصحة والتعليم والاحتياجات الأساسية؛ إذ خصصت الجمعية نحو 3.5 ملايين درهم لمشروع «علاج» لمساندة المرضى المحتاجين والمعسرين، ونحو 1.7 مليون درهم لمشروع «تعليم» لتلبية احتياجات الطلبة من أبناء الأسر المعسرة وتسديد الرسوم المدرسية والجامعية المتأخرة، إلى جانب 676 ألف درهم لمشروع المواد الغذائية لدعم الأسر الأقل دخلاً.

وتقدمت الجمعية بالشكر والتقدير إلى متبرعيها ومساهميها وشركائها، مثمنةً دورهم في دعم مشاريعها الإنسانية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسر والحالات المستحقة.