عبدا الله المري: الجاهزية وسرعة الاستجابة ركيزتان لكفاءة العمليات

99.8 % السعادة الوظيفية و100 % التحفيز



تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للعمليات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واطلع على أبرز المؤشرات والنتائج والمشاريع التطويرية والأنظمة الذكية المستخدمة في إدارة العمليات، واستراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، الهادفة إلى تعزيز سرعة الاستجابة والجاهزية والمرونة التشغيلية.

رافق معاليه اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معاليه على مؤشرات الأداء، ونتائج الخطط والمبادرات التطويرية، وآليات استقبال البلاغات وتقييمها وتصنيفها، وتوجيه الموارد والفرق المختصة، إلى جانب إجراءات استمرارية الأعمال، والتنسيق بين غرف العمليات والدوريات والفرق الميدانية والجهات المعنية، بما يعزز كفاءة الاستجابة، وسرعة التعامل مع الأحداث.

وأكد أهمية الاستعداد المسبق والجاهزية المستمرة ودقة المعلومات، واختبار الإجراءات بصورة دورية، وتطوير السيناريوهات والحلول التي تضمن التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف الظروف والمتغيرات.

الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية

وشاهد معاليه عرضاً حول توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم العمليات الأمنية، وتسريع الإجراءات والاستفادة من البيانات، بما يعزز دقة اتخاذ القرار، ويدعم العنصر البشري، وشدد على مواصلة تطوير الحلول الذكية وتوظيفها بما يحقق قيمة مضافة للعمل الأمني، ويرفع كفاءة الأداء،

كما اطلع على استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، التي ترتكز على أربعة محاور هي: الاستجابة السريعة للطوارئ، والجاهزية والمرونة المؤسسية، والدعم التقني والتكنولوجيا الذكية، والاتصال المستدام. وأكد ضرورة ترجمة مستهدفاتها إلى مبادرات ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس، تعزز استدامة الأداء والقدرة على استشراف التحديات والاستعداد لها.

السعادة الوظيفية

واطلع معاليه على مؤشرات الموارد البشرية وبيئة العمل، التي أظهرت بلوغ السعادة الوظيفية الداخلية 99.8 %، والتحفيز 100 %، وأكد أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في نجاح العمل الشرطي، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها وتحفيزها ينعكس على جودة الأداء والجاهزية التشغيلية.

وأشاد بجهود العاملين في الإدارة، وحثهم على مواصلة التطوير والابتكار وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، وتبادل الخبرات وتطوير التدريب، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

وفي ختام الزيارة تجول معاليه في مرافق الإدارة، واطلع على التجهيزات والأنظمة وآليات التنسيق بين الوحدات والفرق، كما كرم عدداً من الموظفين المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير العمل، وعدداً من المتقاعدين، تثميناً لعطائهم وجهودهم خلال سنوات خدمتهم في شرطة دبي والمجتمع.