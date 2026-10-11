إشادة سلوفاكية بالجاهزية الميدانية لشرطة دبي



أكد الملازم أول شتيفان أنتاليتش، نائب قائد فصيل في وحدة الطوارئ المتحركة التابعة لمديرية شرطة براتيسلافا الإقليمية في سلوفاكيا، أن مشاركته في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية «PIL»، الذي نظمته شرطة دبي، بالتعاون مع أكاديمية ربدان، أسهمت في توسيع خبراته، وتعزيز جاهزيته للعمل الميداني، مشيداً بالتجربة التعليمية والتدريبية، التي جمعت مشاركين من أجهزة شرطية مختلفة حول العالم.

وأوضح أن دافعه للمشاركة تمثل في اكتساب معارف جديدة، والتعرف إلى تجارب الشرطة في دول أخرى، مشيراً إلى أن البرنامج أتاح له الاستفادة من خبرات المشاركين والمحاضرين، والاطلاع على حلول مبتكرة للمشكلات وأساليب القيادة، إلى جانب أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب.

تدريب وتطبيق

وأشار أنتاليتش إلى أن البرنامج جمع بين الجانب الأكاديمي والتدريب التكتيكي، الذي شمل مكافحة الشغب وحماية الشخصيات المهمة والرماية، لافتاً إلى الأثر الإيجابي للبرنامج الصحي في المشاركين.

وأكد أن المعارف والمهارات المكتسبة ترتبط مباشرة بطبيعة عمله في وحدة التدخل الميداني، ولا سيما التعامل مع المجرمين الخطرين، بما يعزز جاهزيته العملياتية، كما لفت إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والابتكار لتطوير الأداء الشرطي، وحل المشكلات بأساليب أكثر فاعلية.

وأعرب عن تطلعه إلى نقل ما اكتسبه إلى مؤسسته، وتطبيق حلول مبتكرة حيثما تدعو الحاجة، بما يسهم في تحسين الأداء، وشدد على أهمية التعاون الدولي في كشف الجرائم وتطوير حلول للتحديات الأمنية المستقبلية.

واختتم أنتاليتش بالإشارة إلى أن التجربة لم تقتصر على اكتساب المعرفة وتطوير اللياقة البدنية والمهارات العملية، بل أتاحت له بناء علاقات مهنية وإنسانية مع ضباط شرطة من مختلف دول العالم، مؤكداً أهمية هذا التواصل في تعزيز تبادل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون الشرطي الدولي.