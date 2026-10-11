ملتقى القوز يرفع الوعي السيبراني لـ478 عاملاً



نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة بمركز شرطة بر دبي، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين، ملتقى القوز المجتمعي في مجمع النابودة بمنطقة القوز، بمشاركة 478 عاملاً، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها.

وشهد الملتقى حضور الرائد فيصل أحمد الصايغ، مدير مخفر القوز، وفاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية ورئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة.

ويُعد الملتقى أولى الحملات التوعوية التي ينفذها المجلس خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر، وركز على تعريف العمال بأساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية.

وتناولت التوعية مخاطر الروابط المشبوهة والرسائل والاتصالات الاحتيالية، وأهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو الرموز السرية، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى شرطة دبي.

وقال فاطمة أحمد بوحجير إن الملتقى يأتي ضمن جهود المجلس للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما العمال، عبر مبادرات ميدانية تجمع بين التوعية الأمنية والتواصل المباشر، مشددة على أن حماية الأفراد من الاحتيال الإلكتروني تبدأ بالوعي والمعرفة والقدرة على تمييز الممارسات الآمنة من المخاطر المحتملة.